Miami è azzurra! Bolelli e Vavassori dominano Heliovaara/Patten e conquistano il titolo

Il lungo fine settimana della Florida regala un inizio a forti tinte azzurre. Andrea Vavassori e Simone Bolelli completano il loro cammino trionfale e vincono il torneo ATP di Miami. I due azzurri, nella sfida decisiva, dominano il tandem Harry Heliovaara/Henry Patten 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti. La coppia italiana porta a casa il secondo titolo dell’anno, il dodicesimo complessivo, dopo la vittoria ottenuta a Rotterdam.

Partono forte i due italiani. Vavassori si procura il 30-40 con l’intervento a rete e, insieme al compagno, forza l’errore di Patten per il break dell’1-0. Le teste di serie numero sette firmano il 2-0 al deciding point grazie alla prima vincente del piemontese. Il finlandese e il britannico si sbloccano con il punto del 2-1, ma Bolelli, dopo aver subito la rimonta da 40-15, firma il 3-1 con la prima vincente. Bolelli/Vavassori siglano a zero il 5-3 grazie alle quattro prime vincenti del bolognese e, dopo aver mancato quattro set point nel nono gioco, firmano il 6-4 della frazione di apertura alla settima opportunità.

La coppia azzurra firma il break dell’1-0 grazie alla micidiale risposta di rovescio con cui Bolelli fulmina Patten e allungano sul 2-0 con il turno di battuta di Vavassori. Il bolognese risulta ancora decisivo nel quarto gioco quando, ancora al deciding point, lascia andare il devastante diritto incrociato del 3-1. Bolelli/Vavassori griffano a zero il 4-2, completano il parziale di otto punti a uno con la risposta aggressiva di rovescio che propizia il break del 5-2 e con la volée di rovescio di Vavassori sanciscono il definitivo 6-2.

Bolelli e Vavassori chiudono la loro prova con un ace, tre doppi falli e il 78% di prime. I titolari della testa di serie numero sette vincono l’82% di punti sulla prima e il 45% sulla seconda. I due azzurri trasformano tre palle break sulle nove a disposizione e si aggiudicano il computo complessivo dei punti 55 a 43.