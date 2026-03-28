Rischio pioggia per la finale Sinner-Lehecka a Miami! Cosa succede in caso di cancellazione

Una festa rovinata sul più bello? Potrebbe accadere. A Miami si è vicini all’epilogo del torneo di tennis sul campo dell’Hard Rock Stadium tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Domani, non prima delle 21:00 italiane, è previsto l’atto conclusivo del prestigioso evento negli States. Un’occasione storica per Sinner di completare il Sunshine Double, ovvero vincere in successione i Masters1000 di Indian Wells e per l’appunto del 1000 citato.

Ci potrebbe essere però un ostacolo importante. Secondo le previsioni meteorologiche, a Miami è prevista tanta pioggia domani e lunedì e l’eventuale “finestra” da sfruttare per giocare la partita potrebbe essere prima dell’orario indicato (17:00-19:00 italiane) e forse dopo (dalle 22:00 nostrane). Ricordiamo, infatti, che l’impianto in questione è sprovvisto di tetto per prevenire l’arrivo della perturbazione.

E se Giove Pluvio non dovesse dare tregua, impedendo la disputa del match sia domani che lunedì 30 marzo? In quel caso, si applicherebbe il regolamento con la mancata andata in scena della finale e tutte le conseguenze possibili: spazio vuoto nell’albo d’oro e divisione dei punti (si danno a entrambi i punti della finale) e dei premi tra i due finalisti.

In altre parole, non ci sarebbe il vincitore. Un’eventualità che si venne a creare nel 1981 a Montecarlo dove Guillermo Vilas e Jimmy Connors, già costretti a scendere il campo di lunedì (20 aprile), furono interrotti dopo 55 minuti di match da una forte perturbazione. Non vi fu poi modo di recuperare la sfida, in quanto Connors dovette tornare in territorio nordamericano.