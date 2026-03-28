A che ora Sinner-Lehecka, Finale ATP Miami 2026: programma, tv, streaming

Seconda finale dell’anno e anche consecutiva per Jannik Sinner. Dopo Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto l’ultimo atto anche a Miami, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka. Un traguardo raggiunto grazie alla bella vittoria in due set contro Alexander Zverev. Non è bastata una versione extra lusso del tedesco per avere la meglio dell’altoatesino che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6.

Questa è la sedicesima vittoria consecutiva nei Masters 1000 per Sinner, una striscia che prosegue dal torneo di Parigi della fine dell’anno scorso. Soprattutto l’azzurro ha portato a 32 il numero dei set vinti di fila nei 1000, migliorando ancora di più un record che è già tutto suo nel mondo ATP.

Come detto in finale Sinner se la dovrà vedere contro il ceco Jiri Lehecka, che non era mai riuscito a raggiungere in carriera l’ultimo atto in un torneo 1000. Il ceco si è reso protagonista di una splendida vittoria nella prima semifinale contro il francese Arthur Fils, battuto con un duplice 6-2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Jannik Sinner-Jiri Lehecka, valevole per la finale dell’ATP 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO SINNER-LEHECKA ATP MIAMI 2026

Domenica 29 Marzo

Non prima delle 21.00 Jannik Sinner – Jiri Lehecka – Diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza

Dalle ore 18.30 Errani/Paolini – Townsend/Siniakova

PROGRAMMA SINNER-LEHECKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport