Quando giocano gli italiani il 1° turno del Roland Garros? La suddivisione tra domenica e martedì

Al di là dell’ordine di gioco già noto per la prima domenica del Roland Garros (che, peraltro, festeggia vent’anni proprio in questo 2026), appare già chiaro ed evidente quando scenderanno in campo i giocatori italiani nei primi tre giorni del secondo Slam dell’anno, come comunicato dall’organizzazione del torneo.

In particolare, alla domenica spazio in campo maschile a Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, tutti con chance contro i loro avversari; più complesso il compito di Lucia Bronzetti contro la ceca Marie Bouzkova, ma in una certa misura lo spirito battagliero sta tornando. Al lunedì tra gli uomini derby Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino, poi c’è Matteo Berrettini che cerca di nuovo fiducia contro l’ungherese Marton Fucsovics; per Jasmine Paolini primo turno tra i peggiori possibili contro l’ucraina Dayana Yastremska. Al martedì, invece, debutto per Jannik Sinner, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi (che ha il compito più complicato contro l’olandese Tallon Griekspoor). Per Elisabetta Cocciaretto, invece, l’ex campionessa Slam junior russa Alina Korneeva, che tra le pro ha però fatto più fatica del ritenuto da molti all’epoca.

Il Roland Garros inizierà domani, domenica 24 maggio. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI ROLAND GARROS 2026: PRIMI TURNI

Della giornata di domani è già disponibile l’ordine di gioco, che deve essere invece ancora rilasciato per quel che riguarda lunedì 25 e martedì 26.

Domenica 24 maggio

Ore 11:00 Bronzetti (ITA) [Q]-Bouzkova (CZE) [27] – 1° match sul Court 6, primo turno donne

3° match dalle 11:00 Cinà (ITA) [Q]-Opelka (USA) – Court 6, primo turno uomini

3° match dalle 11:00 Bellucci (ITA)-Halys (FRA) – Court 7, primo turno uomini

4° match dalle 11:00 Sonego (ITA)-Herbert (FRA) [Q] – Court 14, primo turno uomini

Lunedì 25 maggio

Paolini (ITA) [13]-Yastremska (UKR) – Primo turno donne

Cobolli (ITA) [10]–Pellegrino (ITA) [Q] – Primo turno uomini

Berrettini (ITA)-Fucsovics (HUN) – Primo turno uomini

Martedì 26 maggio

Sinner (ITA) [1]-Tabur (FRA) [WC] – Primo turno uomini

Darderi (ITA) [14]-Ofner (AUT) – Primo turno uomini

Arnaldi (ITA)-Griekspoor (NED) [29] – Primo turno uomini

Cocciaretto (ITA)-Korneeva [Q] – Primo turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)