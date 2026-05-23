Roland Garros 2026, il tabellone di doppio femminile: Errani in coppia con Tagger, Cocciaretto con Bouzas Maneiro

Il tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2026 di tennis è privo di una coppia tutta italiana dopo la decisione di Jasmine Paolini di disputare soltanto il singolare dopo l’infortunio al piede patito a Roma, che aveva costretto la coppia italiana a ritirarsi dal torneo.

Sara Errani, dunque, farà coppia con l’austriaca Lilli Tagger: le due, non inserite tra le teste di serie, esordiranno contro le statunitensi Sofia Kenin ed Ashlyn Krueger e poi al secondo turno potrebbero incontrare la coppia numero 7 del seeding, formata dall’australiana Ellen Perez e dalla neerlandese Demi Schuurs.

L’altra italiana al via sarà Elisabetta Cocciaretto, la quale giocherà assieme alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro: le due esordiranno contro la nipponica Shuko Aoyama e la taiwanese En-Shuo Liang, mentre al secondo turno potrebbero incontrare la coppia numero 5 del tabellone, composta dalla lettone Jeļena Ostapenko e dalla neozelandese Erin Routliffe.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE ROLAND GARROS 2026

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (1)-Petra Marcinko/Antonia Ruzic

Emiliana Arango/Iva Jovic-Kimberly Birrell/Talia Gibson

Kamilla Rakhimova/Anna Siskova-Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya

Jaqueline Cristian/Anastasia Potapova-Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu (16)

Tereza Mihalíkova/Olivia Nicholls (10)/Tiphanie Lemaître/Alice Ramé (WC)

Magda Linette/Yulia Starodubtseva-Elsa Jacquemot/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WC)

Harriet Dart/Alexandra Panova-Ingrid Gamarra Martins/Solana Sierra

Magali Kempen/Andreja Klepač-Asia Muhammad/Fanny Stollár (8)

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (4)-Isabelle Haverlag/Maia Lumsden

Elena Pridankina/Qianhui Tang-Linda Nosková/Tereza Valentová

Maria Kozyreva/Iryna Shymanovich-Anastasia Dețiuc/Irina Khromacheva

Ekaterina Alexandrova/Hao-Ching Chan-Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason (15)

Laura Siegemund/Vera Zvonareva (11)-Ann Li/Clara Tauson

Fiona Ferro/Diane Parry (WC)-Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaya

Alexandra Eala/Victoria Mboko-Leylah Fernandez/Diana Shnaider

Katarzyna Piter/Renata Zarazúa-Cristina Bucșa/Nicole Melichar-Martinez (6)

Jeļena Ostapenko/Erin Routliffe (5)-Ksenia Efremova/Eleejah Inisan (WC)

Shuko Aoyama/En-Shuo Liang-Jéssica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto

Hailey Baptiste/Venus Williams-Miyu Kato/Giuliana Olmos

Clara Burel/Chloé Paquet (WC)-Storm Hunter/Caty McNally (12)

Hanyu Guo/Kristina Mladenovic (13)-Eva Lys/Peyton Stearns

Daria Kasatkina/Camila Osorio-Su-Wei Hsieh/Xinyu Wang

Oleksandra Oliynykova/Panna Udvardy-Anna Bondár/Magdalena Frech

Marta Kostyuk/Elena-Gabriela Ruse-Elise Mertens/Shuai Zhang (3)

Ellen Perez/Demi Schuurs (7)-Katie Boulter/Yulia Putintseva

Sofia Kenin/Ashlyn Krueger-Sara Errani/Lilli Tagger

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen-Marie Bouzková/Sara Sorribes Tormo

Beatriz Haddad Maia/Ludmilla Samsonova-Lyudmyla Kichenok/Desirae Krawczyk (9)

Xinyu Jiang/Yifan Xu (14)-Anhelina Kalinina/Dayana Yastremska

Estelle Cascino/Carole Monnet (WC)-Tatjana Maria/Zeynep Sönmez

Maya Joint/Hanne Vandewinkel-Léolia Jeanjean/Jessika Ponchet (WC)

Jesika Malečková/Miriam Kolodziejová-Anna Danilina/Aleksandra Krunić (2)