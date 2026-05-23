Perché Errani/Paolini non giocheranno insieme al Roland Garros: la nuova compagna di ‘Sarita’

La coppia scoppia? Forse solo per Parigi, poi si vedrà. Jasmine Paolini e Sara Errani non giocheranno insieme il doppio nel secondo Slam della stagione. Le due azzurre, campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato lo scorso anno al Roland Garros, non si presenteranno nella loro formazione abituale.

Oggi è stato effettuato il sorteggio e Errani farà coppia con la giovanissima austriaca Lilli Tagger, una giocatrice di cui si parla molto bene, dotata di un elegante rovescio a una mano e di un legame particolare con l’Italia.

Tagger, infatti, è allenata da Francesca Schiavone, che con Errani ha condiviso molte esperienze nel corso della carriera agonistica. Un’accoppiata interessante, capace di unire la grande esperienza di Errani alla freschezza e al talento emergente di Tagger. Al primo turno le avversarie saranno le statunitensi Ashlyn Krueger e Sofia Kenin.

E Paolini? La toscana, che si era già ritirata dal doppio femminile agli Internazionali d’Italia per un problema al piede, aveva spiegato così la gestione dei prossimi impegni in conferenza stampa: “La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo di volta in volta: mi piace giocare il doppio, ma se sento di non essere nelle condizioni giuste preferisco fermarmi. Non è un obbligo, stiamo cercando di gestire tutto al meglio per essere competitive soprattutto nel singolare“.

È quindi plausibile pensare che la priorità, almeno in questa fase, venga data al singolare, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità di rendimento nel corso del torneo.