Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Roland GarrosTennis

Perché Errani/Paolini non giocheranno insieme al Roland Garros: la nuova compagna di ‘Sarita’

Pubblicato

49 minuti fa

il

Per approfondire:
Sara Errani e Jasmine Paolini
Sara Errani e Jasmine Paolini / IPA Sport

La coppia scoppia? Forse solo per Parigi, poi si vedrà. Jasmine Paolini e Sara Errani non giocheranno insieme il doppio nel secondo Slam della stagione. Le due azzurre, campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato lo scorso anno al Roland Garros, non si presenteranno nella loro formazione abituale.

Oggi è stato effettuato il sorteggio e Errani farà coppia con la giovanissima austriaca Lilli Tagger, una giocatrice di cui si parla molto bene, dotata di un elegante rovescio a una mano e di un legame particolare con l’Italia.

Tagger, infatti, è allenata da Francesca Schiavone, che con Errani ha condiviso molte esperienze nel corso della carriera agonistica. Un’accoppiata interessante, capace di unire la grande esperienza di Errani alla freschezza e al talento emergente di Tagger. Al primo turno le avversarie saranno le statunitensi Ashlyn Krueger e Sofia Kenin.

E Paolini? La toscana, che si era già ritirata dal doppio femminile agli Internazionali d’Italia per un problema al piede, aveva spiegato così la gestione dei prossimi impegni in conferenza stampa: “La scelta di giocare il doppio o meno dipende dalle situazioni. A Roma mi sono ritirata perché non ero al 100% e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo di volta in volta: mi piace giocare il doppio, ma se sento di non essere nelle condizioni giuste preferisco fermarmi. Non è un obbligo, stiamo cercando di gestire tutto al meglio per essere competitive soprattutto nel singolare“.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

È quindi plausibile pensare che la priorità, almeno in questa fase, venga data al singolare, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità di rendimento nel corso del torneo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità