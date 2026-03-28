Sinner-Lehecka rischia davvero il rinvio o la cancellazione? L’analisi delle previsioni meteo

La finale del Masters 1000 di Miami è in programma domenica 29 marzo (ore 21.00 italiane), ma sull’attesissimo confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka alleggia il dubbio delle condizioni meteo: l’impianto nella metropoli della Florida non gode di una copertura e dunque, in caso di pioggia, non si può giocare (lo si è visto all’inizio del torneo, con diversi rinvii e programmi rivoluzionati nelle prime due giornate). Quali sono le previsioni in visto dell’atto conclusivo?

Il match tra il numero 2 del mondo e la grande rivelazione del torneo rischia seriamente di essere rinviato o addirittura cancellato? La temperatura dovrebbe essere di 23-24 °C nel corso dell’intera giornata, ma è la stima sulle precipitazioni che ci interessa maggiormente: sembra che possa piovere nel corso della mattinata locale, indicativamente fino all’ora di pranzo.

In serata, invece, il rischio sembra essere decisamente inferiore, secondo alcuni esperti stimato nell’ordine del 15-20%. Lunedì, invece, le percentuali di pioggia durata nell’arco dell’intera giornata superano il 50% e sarebbe davvero difficile scendere in campo. Se non si potesse scendere in campo domenica, allora ci sarebbe un rinvio a lunedì, prima dell’eventuale cancellazione senza assegnazione del titolo.