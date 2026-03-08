Milano Cortina 2026ParalimpiadiSnowboard
Emanuel Perathoner regala all’Italia il primo oro alle Paralimpiadi: assolo trionfale nello snowboardcross!
Arriva la prima medaglia d’oro dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a conquistarla è Emanuel Perathoner, che conferma il pronostico della vigilia e si impone da dominatore nello snowboardcross maschile SB-LL2.
Emanuel Perathoner, che aveva dominato ieri entrambe le seeding manche, si impone con ampio margine su tutti i rivali sia nei quarti che in semifinale, replicando il copione anche nella big final: l’azzurro conquista il titolo paralimpico davanti all’australiano Ben Tudhope, d’argento, ed al sudcoreano Lee Jehyuk di bronzo. Resta giù dal podio il canadese Alex Massie, quarto.
Nello snowboardcross maschile SB-UL, invece, Jacopo Luchini esce in semifinale ed è ottavo nella small final, mentre nella big final si registra la doppietta cinese con Ji Lijia primo davanti al connazionale Zhu Yonggang, mentre il bronzo va all’elvetico Aron Fahrni. Gli altri azzurri al via non raggiungono le finali: nei quarti esce Riccardo Cardani, penalizzato per un contatto, mentre si ferma nel turno preliminare Paolo Priolo.
Nello snowboardcross maschile SB-LL1 il titolo paralimpico va al cinese Wu Zhongwei, davanti allo statunitense Noah Elliott, secondo, ed al canadese Tyler Turner, terzo, mentre nello snowboardcross femminile SB-LL2 l’oro è della transalpina Cecile Hernandez, che si impone davanti alla statunitense Kate Delson, d’argento, ed alla cinese Wang Xinyu.