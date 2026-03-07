Curling: l’Italia sfiora la maxi rimonta ma cede il passo al Canada alle Paralimpiadi. Sconfitta al debutto

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di curling a squadre miste alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti nel match inaugurale hanno dovuto cedere il passo al Canada per 8-9, complice un avvio di disputa molto complessa ed una rimonta dai contorni clamorosi appena sfiorata.

Pronti-via infatti i nordamericani hanno trovato il varco perfetto per confezionare un attacco molto proficuo, rubando una mano da ben quattro punti. La compagine tricolore formata da Igidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e l’alternante Giuliana Turra si è quindi ritrovata a rincorrere fin da subito, accorciando le distanze di due lunghezze al secondo turno.

Gli avversari però, più lucidi, prendono nuovamente il largo tra il terzo ed il quarto end, mettendo a referto prima tre sigilli e segnandone poi altre due nonostante la mancanza del martello. Sul parziale di 9-2 gli azzurri tentano di risalire, marcando quattro timbri tra quinto e sesto end e altri due tra il settimo e l’ottavo, fermandosi così sull’8-9. Domani, domenica 8 marzo, all 9:35, l’Italia sfiderà la Cina nella terza sessione del Round Robin.