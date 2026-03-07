Sledge hockey, esordio difficile per l’Italia alle Paralimpiadi. Gli USA battono nettamente gli azzurri

Comincia con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di sledge hockey, da oggi impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla competitiva compagine degli Stati Uniti, abile ad imporsi per 13-1.

Comunque positivo l’approccio dei nostri ragazzi, ai quali va dato il merito di avere aperto le marcature dopo appena venticinque secondi con Depaoli. Con il passare del tempo però la qualità degli States è emersa sempre di più. Non a caso al 3:46 Eustace ha messo a referto la rete del pareggio, prendendo poi il largo poco dopo.

Il raddoppio arriva infatti al 9:08 con Bolton, mentre all’11:18 Farmer ha calato il tris. Nella seconda frazione gli avversari prendono definitivamente il largo, prima scappando ancora con Bolton (16:39) e, successivamente, dilagando con i sigilli di McKee (17:54), nuovamente Farmer (18:29) e Beasley (18:57).

Il parziale aumenta ancora al 20:18 con l’8-1 siglato da Grove, preludio di altri due gol segnati dall’incontenibile Farmer (22:25, 23:16). La superiorità a stelle e strisce prosegue infine anche nell’ultimo atto, complici i goal di Jones (33:40), Nichols (34:12), Wallace (35:44) e in ultimo Eustace (42:16).