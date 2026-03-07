Curling: la Lettonia mette il turbo a metà gara e batte l’Italia. Quarta sconfitta alle Paralimpiadi

Nonostante un buon inizio la Nazionale italiana di curling, specialità doppio misto, è uscita sconfitta dalla sfida contro la Lettonia valida per il Round Robin delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, non riuscendo così ad allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Dopo aver marcato due punti nell’end inaugurale, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti hanno subito il rientro degli avversari nel turno successivo, mettendo a referto tre sigilli. I nostri portacolori hanno poi ripristinato gli equilibri al terzo, salvo poi passare nuovamente in svantaggio a causa di altri due timbri segnati nella quarta ripresa.

La situazione cambia nella seconda metà del match. Al quinto end infatti gli azzurri hanno accorciato le distanze prima di cedere il passo alle ottime manovre offensive dei lettoni, bravi ad allungare sul +2 al sesto rubando poi per due volte la mano e chiudendo i giochi sul 4-9.

Domani, domenica 8 marzo, gli azzurri disputeranno il penultimo incontro della rassegna a cinque cerchi, dove affronteranno gli Stati Uniti nella sesta sessione. L’inizio è fissato per le 14:35.