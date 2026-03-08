Curling: l’Italia si arrende alla Cina alle Paralimpiadi. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri

Una buona Italia lotta ma è costretta a cedere il passo alla Cina in occasione del secondo incontro del Round Robin del torneo di curling, specialità squadre miste, valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Match di alto profilo quello degli azzurri, caduti al cospetto di un team molto attrezzato, che ha saputo fare la differenza nella parte centrale.

A seguito di un reciproco scambio di favori, dove le due squadre hanno marcato rispettivamente un punto, gli asiatici hanno cambiato marcia tra terzo e sesto end, prima timbrando un sigillo per poi rubare tre mani da uno portando così il parziale sul 5-1.

Spalle al muro, la formazione composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani Angela Menardi e Giuliana Turra nel ruolo di alternate, è stata chiamata a superarsi all’ultimo atto. Tuttavia, malgrado un attacco vincente, ha aggiunto al tabellino soltanto due unità, arrendendosi con una mano di anticipo con il risultato finale di 5-3.

Al momento l’Italia si trova nella parte bassa della classifica con due sconfitte su due incontri disputati. In serata si svolgerà la terza sfida del torneo, dove gli azzurri saranno al cospetto degli Stati Uniti, altro team a secco di vittorie.