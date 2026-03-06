Sci AlpinoSport in tvSport Invernali
Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa
I Mondiali juniores 2026 di sci alpino si terranno a Narvik (Norvegia) da sabato 7 a domenica 15 marzo: dopo le prime due prove cronometrate dei giorni scorsi, le gare inizieranno nella giornata di domani, proprio con le discese libere, previste entrambe nella stessa mattinata.
Sono 16 gli azzurrini selezionati da Paolo Deflorian, ovvero Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler, Victoria Klotz, Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini.
Per quanto concerne i Mondiali juniores 2026 di sci alpino 2026, la diretta tv non sarà assicurata, mentre la diretta streaming integrale sarà fruibile su FIS TV, infine la Diretta Live testuale di tutte le gare della rassegna iridata di categoria sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO JUNIORES 2026
Sabato 7 marzo
10.30 Discesa libera femminile
11.30 Discesa libera maschile
Domenica 8 marzo
11.00 Combinata a squadre femminile, superG
14.30 Combinata a squadre femminile, slalom
Lunedì 9 marzo
11.00 Combinata a squadre maschile, superG
14.30 Combinata a squadre maschile, slalom
Mercoledì 11 marzo
12.00 Parallelo a squadre
Giovedì 12 marzo
10.00 Prima manche gigante femminile
13.30 Seconda manche gigante femminile
Venerdì 13 marzo
10.00 Prima manche gigante maschile
13.30 Seconda manche gigante maschile
Sabato 14 marzo
10.00 Prima manche slalom femminile
13.00 Seconda manche slalom femminile
Domenica 15 marzo
10.00 Prima manche slalom maschile
13.00 Seconda manche slalom maschile
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: FIS TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.