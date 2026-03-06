Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa

I Mondiali juniores 2026 di sci alpino si terranno a Narvik (Norvegia) da sabato 7 a domenica 15 marzo: dopo le prime due prove cronometrate dei giorni scorsi, le gare inizieranno nella giornata di domani, proprio con le discese libere, previste entrambe nella stessa mattinata.

Sono 16 gli azzurrini selezionati da Paolo Deflorian, ovvero Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler, Victoria Klotz, Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini.

Per quanto concerne i Mondiali juniores 2026 di sci alpino 2026, la diretta tv non sarà assicurata, mentre la diretta streaming integrale sarà fruibile su FIS TV, infine la Diretta Live testuale di tutte le gare della rassegna iridata di categoria sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO JUNIORES 2026

Sabato 7 marzo

10.30 Discesa libera femminile

11.30 Discesa libera maschile

Domenica 8 marzo

11.00 Combinata a squadre femminile, superG

14.30 Combinata a squadre femminile, slalom

Lunedì 9 marzo

11.00 Combinata a squadre maschile, superG

14.30 Combinata a squadre maschile, slalom

Mercoledì 11 marzo

12.00 Parallelo a squadre

Giovedì 12 marzo

10.00 Prima manche gigante femminile

13.30 Seconda manche gigante femminile

Venerdì 13 marzo

10.00 Prima manche gigante maschile

13.30 Seconda manche gigante maschile

Sabato 14 marzo

10.00 Prima manche slalom femminile

13.00 Seconda manche slalom femminile

Domenica 15 marzo

10.00 Prima manche slalom maschile

13.00 Seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIS TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.