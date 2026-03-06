Laura Pirovano diventa la ventitreesima donna italiana a vincere nella Coppa del Mondo di sci alpino: Federica Brignone guida la classifica

La vittoria numero 145 dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata quest’oggi in Val di Fassa, nel corso della prima delle due discese libere in programma nel fine settimana, recupero di quella cancellata a Crans Montana.

Il merito è di Laura Pirovano, che fino ad oggi non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo ed invece centra subito il bersaglio grosso, diventando così la ventitreesima donna italiana a vincere sul circuito maggiore, imponendosi per 0.01 sulla tedesca Emma Aicher.

La classifica delle azzurre più vincenti in Coppa del Mondo è guidata da Federica Brignone, con 37 successi, davanti a Sofia Goggia, seconda a quota 28, mentre il podio è completato da Deborah Compagnoni, terza con 16, infine l’unica altra italiana in doppia cifra è Isolde Kostner, quarta con 15 affermazioni.

CLASSIFICA VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

37. Federica Brignone (17 GS, 13 SG, 5 AC, 2 DH)

28. Sofia Goggia (19 DH, 9 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Nicol Delago (1 DH)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Laura Pirovano (DH)