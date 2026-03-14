A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streaming

Anna Trocker sarà tra le grandi protagoniste quest’oggi dello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino, previsto quest’oggi a partire dalle 09:00 sulle nevi di Narvik (Norvegia), con seconda manche alle ore 12:00. La giovane altoatesina si è conquistata meritatamente l’attenzione dei media e degli appassionati per quanto fatto nel corso della stagione e soprattutto in questa rassegna iridata giovanile.

Anna si è imposta, infatti, nella gara di gigante, infliggendo distacchi pesantissimi alle sue avversarie e mettendo in mostra un grandissimo talento. Alle sue spalle, infatti, hanno concluso l’americana Elisabeth Bocock e l’altra azzurrina Tatum Bieler a 1″37 e a 1″75.

Per Trocker si è trattato della seconda medaglia a Narvik, dopo l’argento conquistato in coppia con Ludovica Righi nella combinata a squadre, unico altro alloro sin qui raccolto dal team azzurro nella rassegna norvegese. Quella della classe 2008 tricolore è il decimo oro per l’Italia in gigante nella storia dei Mondiali Juniores, una serie inaugurata nel 1987 da Deborah Compagnoni.

Anna Trocker ha avuto in dote il pettorale numero 1 e dunque scatterà alle ore 09:00: il programma di giornata prevede che le prime trenta atlete scattino a intervalli di 1’20” e che non ci siano tv break, poi si partirà con divari di 45 secondi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile dei Mondiali juniores 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE ANNA TROCKER SLALOM MONDIALI JUNIORES

Anna Trocker ha avuto in dote il pettorale numero 1 e scatterà alle ore 09.00 di sabato 14 marzo, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime trenta atlete scattino a intervalli di 1’20”.

PETTORALE ANNA TROCKER SLALOM MONDIALI JUNIORES

Numero 1.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE MONDIALI JUNIORES

Sabato 14 marzo

Ore 09.00 Slalom femminile juniores a Narvik, prima manche

Ore 12.00 Slalom femminile juniores a Narvik, seconda manche

PROGRAMMA SLALOM MONDIALI JUNIORES: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube FIS Alpine

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM FEMMINILE MONDIALI JUNIORES

1 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

2 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

3 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

4 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

5 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer

6 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

7 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

8 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

9 507358 NORDBERG Esther 2005 SWE Rossignol

10 198641 CHARBOTEL Ilona 2007 FRA Rossignol

11 207108 ILLIG Luisa 2008 GER Salomon

12 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

13 56833 GRUMER Elena 2008 AUT Voelkl

14 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar

15 207084 GRANDINGER Charlotte 2007 GER

16 6296660 BIELER Tatum 2005 ITA Rossignol

17 185511 KANTO Aada 2005 FIN Atomic

18 516823 KUSTER Elyssa 2005 SUI Head

19 516918 FOURNIER Juliette 2007 SUI Salomon

20 56758 KUCERA Elisabeth 2006 AUT Rossignol

21 516966 FLATSCHER Anna 2008 SUI Atomic

22 507364 NILSSON HAEGG Linnea 2006 SWE

23 108642 GIESBRECHT Kendra 2005 CAN Rossignol

24 507414 LUNDQUIST Louise 2006 SWE

25 565566 PRESERN Taja 2008 SLO Atomic

26 6537917 ZAYTSEVA Viktoria 2007 USA Nordica

27 108640 BROWNLIE Alexa 2005 CAN

28 426537 MYKING Ingrid 2006 NOR Rossignol

29 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ Head

30 6297348 KLOTZ Victoria 2008 ITA Atomic

31 108668 BOURGEOIS Amelie 2005 CAN Rossignol

32 185518 SUNI Kia 2006 FIN Nordica

33 225867 HOWESON Olivia 2006 GBR Rossignol

34 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

35 6537761 MAY Beatrice 2006 USA

36 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU

37 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

38 207039 REISCHL Antonia 2006 GER Head

39 426584 BORGE-ANDERSEN Felin 2007 NOR Atomic

40 198610 BUET Nina 2007 FRA Rossignol

41 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

42 108933 PELKEY Rebecca 2007 CAN

43 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

44 156302 MACHYTKOVA Natali Anna 2009 CZE Kaestle

45 435532 WADRZYK Weronika 2008 POL

46 405236 JAGER Myrthe 2006 NED

47 405249 KONIJN Anna 2007 NED

48 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic

49 225920 FRESHWATER Tia 2008 GBR

50 225846 WORDLEY Nicole 2005 GBR

51 565593 STROJ SKUBIC Brina 2009 SLO

52 156153 DRAPALOVA Elena 2006 CZE

53 185516 BJORKSTEN Amelie 2006 FIN Atomic

54 35328 BOGNI BARRY Sofia 2005 ARG

55 705547 SROBOVA Veronika 2006 SVK

56 45547 GILSON Madison 2008 AUS

57 185545 KIVELA Wilma 2008 FIN Nordica

58 785023 STEPANAUSKAITE Neringa 2008 LTU

59 225866 IMREGI Liv 2006 GBR

60 255475 van PELT Elin 2005 ISL

61 175074 NIELSEN Mai 2005 DEN

62 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

63 6297096 DAUTI Semire 2007 ALB

64 415265 FULLERTON Ruby 2006 NZL

65 45496 DANCE Cate 2005 AUS

66 6538065 DEAKINS Julia 2007 IRL

67 275064 ZURBAY Anabelle 2008 IRL

68 65167 CHEPEAUX Liv 2008 BEL

69 255481 KRISTINSDOTTIR Sonja Li 2006 ISL

70 65157 MANNES Clementine 2005 BEL

71 245104 PASZKA Mikolt Anna 2009 HUN

72 255483 GRETARSDOTTIR Thordis Helga 2006 ISL

73 115362 HOLSCHER Rosario 2009 CHI

74 960551 CHARLES Chelsea 2008 TTO

75 275060 Mc KENNA Eabha 2006 IRL

76 465161 BALOGH LORINC Bernadett 2007 ROU

77 255490 JOHANNSDOTTIR Sara Mjoell 2007 ISL

78 695169 PROTCHENKO Alina 2007 UKR

79 35354 RICAU Bianca 2008 ARG

80 525153 TASKENT Alev Nur 2009 TUR

81 465173 KELEMEN Orsolya 2008 ROU

82 65162 PINCHART Anthea 2007 BEL

83 525146 HASIRCI Ada 2007 TUR

84 175086 LUND Victoria Boniolo 2008 DEN

85 65156 PINCHART Iloe 2005 BEL

86 545018 DRAI CABALLERO Ella 2008 MEX

87 235422 PAPAGEORGIOU Artemis 2007 GRE

88 959012 KING Aerin Alexandra 2006 HKG

89 695186 LYSENKO Mariia 2009 UKR

90 465179 MURESAN Elena 2009 ROU

91 235438 ZIKOU Eleni 2008 GRE

92 115315 CRESPO Clarita 2006 CHI

93 615004 SUNSHINE Sophie 2009 PHI

94 345201 CHAD Manon 2005 LBN

95 345203 SAKKAL Kiana 2006 LBN

96 235456 GKIKA Sofia 2009 GRE

97 285023 NEMTSOVA Kristina 2008 ISR

98 595025 VIEIRA da FONTE Nahia 2007 POR

99 6537524 SOCIA Alicia 2005 PER

100 345218 MEMA Valentina 2007 LBN

101 345196 RAHME Christa 2005 LBN