Sci alpino, Odermatt pronto alla festa in gigante a Kranjska Gora. Lotta apertissima per la coppa di slalom

Marco Odermatt è sempre più vicino a scrivere un’altra pagina della storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero, infatti, potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per tre volte consecutivamente la coppa di gigante, di superG, di discesa e di conseguenza anche quella generale. Numeri semplicemente impressionanti per Odermatt, che ha semplicemente monopolizzato il circuito maschile e che con ogni probabilità lo farà ancora per altri anni, visto che davvero non sembrano esserci rivali che possano anche solo avvicinarsi al suo rendimento.

Avendo quasi già ipotecato la coppa di discesa e di superG, in quel di Kranjska Gora nel fine settimana il campione svizzero va a caccia della sua quinta sfera di cristallo consecutiva in gigante, considerano che il vantaggio sui diretti avversari è davvero notevole. Odermatt, infatti, ha 450 punti in classifica e i primi rivali sono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (347), reduce dallo storico oro olimpico a Bormio, ed il connazionale Loic Meillard (326), ma entrambi hanno bisogno di vincere e sperare in uan clamorosa debacle dello svizzero.

Diverso completamente il discorso per quanto riguarda lo slalom. Qui la lotta è apertissima e domenica tra i pali stretti sulla Podkoren può davvero succedere di tutto. Dopo la delusione olimpica ed il dramma personale vissuto dopo l’uscita nella seconda manche, il norvegese Atle Lie McGrath vuole dimenticare i Giochi e si presenta con il pettorale rosso di leader, ma con un solo punto di vantaggio sul brasiliano Pinheiro Braathen (452 a 451). In pienissima corsa, però, ci sono anche il francese Clement Noel (435) e i norvegesi Timon Haugan (399) ed Henrik Kristoffersen (373), ma attenzione anche al francese Paco Rassat (358), che è comunque sotto i 100 punti di distacco.

In casa Italia si spera in una prova d’orgoglio da parte della squadra azzurra dopo la brutta parentesi olimpica. Chi cerca un prontissimo riscatto è senza alcun dubbio Alex Vinatzer, che è uscito dalle gare di Bormio davvero affranto, con la debacle della combinata a squadre che si è poi fatta sentire nelle gare di gigante e slalom. Un Vinatzer attanagliato e mangiato dalla pressione, che spera comunque di finire con un guizzo una stagione che era anche partita nel verso giusto e che con il nuovo anno ha virato di molto sul negativo.