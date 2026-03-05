Sci alpino, Goggia si gioca due coppe in Val di Fassa. Pirovano prova a rompere la maledizione

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna in Italia per una tre giorni dedicata completamente alla velocità. Si gareggia, infatti, in Val di Fassa sulla pista “La Volata”, con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana cinque anni dopo quell’unica volta nel 2021. Sarà un fine settimana importantissimo per Sofia Goggia, che ha la grande occasione di chiudere i conti nella lotta per la coppa di superG e poi anche la possibilità di riaprire ulteriormente i giochi in quella di discesa.

Si parte dunque dalle due discese e i fari in casa Italia come detto sono ovviamente puntati su Goggia, che cerca ancora la prima vittoria stagionale nella specialità. Finora tra Coppa del Mondo ed Olimpiadi, la bergamasca non è mai andata oltre il terzo posto e ha sicuramente bisogno di un successo per provare davvero a riaprire la contesa per la sfera di cristallo. Al momento la principale favorita sembra essere la tedesca Emma Aicher (306 punti), anche se in testa c’è ancora Lindsey Vonn con 400 punti, ma con molta probabilità l’americana verrà superata. Goggia ha 240 punti ed è anche dietro all’altra tedesca Kira Weidle-Winkelmann (256), ma sembra l’unica che davvero può duellare con Aicher per la Coppa.

Diverso il discorso se si parla di superG, perchè Sofia ha davvero la grande occasione di chiudere i conti già in Italia e conquistare la sua prima sfera di cristallo in questa specialità. Una stagione finora eccezionale quella di Goggia in supergigante, visto che la bergamasca ha ottenuto due vittorie e anche due podi, ma è sempre stata competitiva ad ogni gara. Il risultato sono gli 84 punti di vantaggio che l’azzurra ha a due gare dal termine nei confronti della neozelandese Alice Robinson (336) e dunque in caso di vittoria domenica allora Goggia sarebbe certa di conquistare la coppa, ma potrebbe anche bastarle un secondo posto se una tra Robinson ed Aicher (304) non dovessero vincere.

Restando sempre in casa Italia, c’è attesa anche per Laura Pirovano, che va sempre a caccia di quel tanto atteso primo podio della carriera in Coppa del Mondo. La trentina ha tre occasioni su una pista che comunque conosce molto bene per rompere davvero questo tabù. Inoltre Pirovano è ancora in corsa anche per provare a salire sul podio nella coppa di discesa e certamente questo può essere un altro obiettivo per questo finale di stagione.

Uscendo dai discorsi azzurri, ovviamente le principali avversarie sono già quelle citate. In discesa le due tedesche ed in superG si aggiunge ovviamente Alice Robinson. Super attenzione anche ad una ritrovata Corinne Suter, che è riuscita a tornare alla vittoria nell’ultimo fine settimana a Soldeu. Sicuramente la svizzera sarà protagonista anche sulle nevi della Val di Fassa e lo potrà essere anche Breezy Johnson, con l’americana, che, dopo l’oro olimpico e quello mondiale, cerca incredibilmente la sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.