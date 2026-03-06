Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: programma, orari, tv, streaming

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si sono conclusi con il bilancio lusinghiero di cinque medaglie, ora però è già tempo di guardare al futuro ed iniziare ad osservare i prospetti di valore su cui poter lavorare nel nuovo quadriennio in vista delle Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. Rientra in quest’ottica l’attesa per gli imminenti Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026.

La rassegna iridata di categoria, giunta alla sua quarantacinquesima edizione, si svolgerà a Narvik (in Norvegia) da domani a domenica 15 marzo. L’annullamento della prima prova cronometrata per uomini e donne riduce ad una sola le giornate di test in vista delle due libere. Le prime due gare ufficiali si disputeranno sabato 7 marzo con l’assegnazione dei titoli di discesa libera.

Il direttore tecnico del settore giovanile Paolo Deflorian, per l’occasione, ha convocato sedici azzurri: Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler e Victoria Klotz per il settore femminile; Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini in campo maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. Non sarà garantita alcuna copertura televisiva dell’evento in Italia, ma gli appassionati non saranno delusi perché tutte le gare della rassegna iridata giovanile saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma FIS TV e sul canale YouTube FIS Alpine.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO JUNIORES 2026

Sabato 7 marzo

10.30 Discesa libera femminile

11.30 Discesa libera maschile

Domenica 8 marzo

11.00 Combinata a squadre femminile, superG

14.30 Combinata a squadre femminile, slalom

Lunedì 9 marzo

11.00 Combinata a squadre maschile, superG

14.30 Combinata a squadre maschile, slalom

Mercoledì 11 marzo

12.00 Parallelo a squadre

Giovedì 12 marzo

10.00 Prima manche gigante femminile

13.30 Seconda manche gigante femminile

Venerdì 13 marzo

10.00 Prima manche gigante maschile

13.30 Seconda manche gigante maschile

Sabato 14 marzo

10.00 Prima manche slalom femminile

13.00 Seconda manche slalom femminile

Domenica 15 marzo

10.00 Prima manche slalom maschile

13.00 Seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIS TV e FIS Alpine (canale YouTube)