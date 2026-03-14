“Due ori importanti ai Mondiali, le Finali sono il premio più bello”: Anna Trocker festeggia il trionfo in slalom

Anna Trocker ha vinto lo slalom che ha animato la penultima giornata dei Mondiali juniores di sci alpino: dopo aver trionfato nel gigante di giovedì sulle nevi di Narvik, la 17enne altoatesina si è replicata tra i pali stretti in terra norvegese e ha firmato un uno-due da autentico talento delle discipline tecniche, tra l’altro infliggendo più di due secondi alla seconda classificata.

Dopo aver firmato il miglior crono nella prima manche, presentandosi al cancelletto di partenza con il privilegio del pettorale numero 1, l’azzurra ha saputo gestire al meglio la seconda manche disputata su una pista molto segnata e su una neve di difficile lettura, controllando al meglio la situazione ed evidenziando una schiacciante superiorità nei confronti dell’intera concorrenza.

Anna Trocker ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono stata fortunata a partire con il numero 1 nella manche del mattino, nella seconda la neve era molto più difficile. La vittoria in gigante di due giorni fa mi ha regalato molta tranquillità, il fatto di confrontarmi sin dallo scorso mese di dicembre con le più forti in Coppa del Mondo mi ha aiutato molto a crescere in questo periodo. Chiudo il Mondiale con due ori importanti, il premio più bello penso che sia la partecipazione alle finali di Hafjell fra dieci giorni”.