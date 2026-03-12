Milano Cortina 2026ParalimpiadiSci Alpino
Chiara Mazzel non si ferma più! Argento in gigante alle Paralimpiadi!
Arriva la quarta medaglia personale per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra, dopo gli argenti in discesa ed in combinata e l’oro in superG, arpiona la piazza d’onore anche nel gigante femminile VI dello sci alpino, confermando nella seconda manche il piazzamento acquisito nella prima run.
La medaglia d’oro va alla favorita della vigilia, l’austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, che fa segnare il miglior tempo nella prima manche ed amministra nella seconda, chiudendo in 2’18″63, con 2″56 di margine sull’azzurra Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, che centra la medaglia d’argento con il crono totale di 2’21″19.
Medaglia di bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter, terza in 2’25″30, a 6″67, mentre Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, esce nel corso della seconda manche dopo aver chiuso la prima run in sesta posizione.
ORDINE D’ARRIVO GIGANTE FEMMINILE VI
1 AIGNER Veronika (AS3), G: DIGRUBER Eric 1:07.09 (1) 1:11.54 (2) 2:18.63
2 MAZZEL Chiara (AS2), G: CASAL Fabrizio 1:10.11 (2) 1:11.08 (1) 2:21.19 +2.56
3 STARY Elina (AS2), G: WINTER Stefan 1:10.81 (3) 1:14.49 (3) 2:25.30 +6.67
4 REXOVA Alexandra (AS2), G: DURIS Matus 1:14.59 (5) 1:15.88 (4) 2:30.47 +11.84
5 GUSTAFSON Meg (AS4), G: GUSTAFSON Spenser 1:14.53 (4) 1:18.36 (5) 2:32.89 +14.26
6 FITZPATRICK Menna (AS2), G: GUEST Katie 1:16.92 (7) 1:19.59 (6) 2:36.51 +17.88
7 CHOI Sara (AS2), G: EO Eunmi 1:19.10 (9) 1:19.68 (7) 2:38.78 +20.15
8 NIKOU Eva (AS3), G: PROFENTZAS Dimitris 1:18.94 (8) 1:22.56 (8) 2:41.50 +22.87
9 GOLAS Oliwia (AS3), G: STASIK Andrzej 1:20.80 (10) 1:23.93 (9) 2:44.73 +26.10
10 FUEGENSCHUH Maya (AS3), G: HOLZMANN Johanna 1:27.26 (11) 1:27.82 (10) 2:55.08 +36.45
11 GUNEW Georgia (AS2), G: JACKSON Ethan 1:31.02 (12) 1:30.34 (11) 3:01.36 +42.73
12 REQUESENS Alejandra (AS3), G: IBANEZ Victoria 1:43.71 (13) 1:38.01 (12) 3:21.72 +1:03.09
VOZZA Martina (AS2), G: SABIDUSSI Ylenia 1:14.63 (6) Non terminato
POOLE Hester (AS3), G: HALL Ali Non terminato
BALAZOVA Viktoria (AS1), G: JAKUBEKOVA Alica Non terminato