Kimi Antonelli reagisce e si prende la pole di forza a Miami! Leclerc in seconda fila, indietro le McLaren

La reazione di chi ha la velocità nel sangue. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito ricavato attorno all’Hard Rock Stadium — dove il suo amico Jannik Sinner aveva trionfato nel Masters 1000 di tennis — il pilota emiliano risponde presente, riscattando una Sprint Race opaca.

Antonelli ferma il cronometro sull’1’27”798, precedendo di 0”166 l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e di 0”345 il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Un risultato dal peso specifico rilevante: il bolognese centra la terza pole consecutiva dopo aver ottenuto la prima, un’impresa che lo avvicina a quanto riuscirono, agli esordi, leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Prestazione autoritaria per il pilota italiano, nettamente superiore anche nel confronto interno con il compagno di squadra, George Russell, quinto a 0”399. Decisivo il time-attack del primo run in Q3, dove Antonelli ha costruito il vantaggio. Alle sue spalle, un Verstappen ritrovato e un Leclerc che ha massimizzato il potenziale di una Ferrari ancora poco incisiva sul giro secco. Lo conferma il sesto tempo del britannico Lewis Hamilton, a 0”521 dalla vetta.

Delusione in casa McLaren. Il vincitore della Sprint, Lando Norris, non va oltre il quarto tempo, a 0”385 da Antonelli, mentre l’australiano Oscar Piastri chiude settimo, a 0”702. Sullo sfondo resta l’incognita meteo: la pioggia prevista per la gara di domani potrebbe rimescolare le carte. Lo spettacolo, ancora una volta, è assicurato.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MIAMI F1 2026 – Q3

1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:27.798

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.166

3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.345

4 Lando Norris (McLaren) +0.385

5 George Russell (Mercedes) +0.399

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.521

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.702

8 Franco Colapinto (Alpine) +0.964

9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.991

10 Pierre Gasly (Alpine) +1.012