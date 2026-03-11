Curling, l’Italia batte la Svezia e resta in corsa per le semifinali alle Paralimpiadi

L’Italia ha sconfitto la Svezia per 4-3 nel torneo di curling a squadre miste che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha così conquistato la terza vittoria, utile per issarsi al quinto posto insieme agli USA. La nostra Nazionale è pienamente in corsa per qualificarsi alle semifinali: devono fare la rincorsa sulla Svezia (5 vittorie) e sulla Corea del Sud (4 vittorie) per sperare di rientrare tra le migliori quattro classificate che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani e Angela Menardi hanno messo a segno un punto nel secondo end e hanno poi strappato una mano da un punto nel terzo parziale. Gli scandinavi hanno reagito marcando tre punti nella quinta frazione e si sono portati in vantaggio per 3-2, ma gli azzurri sono stati magistrali nel finale: un punto nel sesto end e poi martello strappato nell’ottavo gioco, in modo da riuscire a imporsi.

Il sogno dell’Italia di andare a giocare per le medaglie sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo passerà dalle partite contro la Lettonia (giovedì 12 marzo, ore 13.35) e la Corea del Sud (giovedì, ore 18.35).