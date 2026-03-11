Sci di fondo: alle Paralimpiadi Oksana Masters continua il suo regno. Nessuna medaglia italiana

Oggi di scena le 10 km dello sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul Lago di Tesero continuano le competizioni sitting, standing e per ipovedenti; nel secondo e nel terzo caso si gareggia a tecnica classica. Andiamo a vedere, in ordine cronologico, i risultati della giornata che si sono succeduti. Tutte le gare, va ricordato, sono con partenza a intervalli. Ricordiamo, chiaramente, che i tempi possono essere corretti in percentuale variabile a seconda del tipo di disabilità degli atleti.

Nella 10 km femminile sitting arriva la seconda medaglia d’oro consecutiva, e ventiduesima in assoluto alle Paralimpiadi tra invernali ed estive, per quella che è un’autentica leggenda del movimento tutto, vale a dire Oksana Masters (LW12). L’americana di origine ucraina sbaraglia l’intera concorrenza: 26’31″6. Fatte salve le varie correzioni dovute alle categorie, la medaglia d’argento è della sudcoreana Yunji Kim, che si colloca a 20 secondi, mentre il bronzo è dell’altra americana Kendall Gretsch (LW11.5) che conclude la sua prova a 56 secondi. Nessuna italiana al via.

Nella 10 km maschile sitting, invece, il primo posto è del russo Ivan Golubkov (LW11.5), che con il tempo di 24’05″8 precede i due cinesi Zhongwu Mao e Peng Zheng, entrambi LW11 e rispettivamente a 16″3 e a 18″7. Sfiora il podio Giuseppe Romele (LW11.5), quarto a 22″2. Più lontani gli altri azzurri: Michele Biglione (LW12) è 10° a 1’32″8, Giuseppe Spatola (LW12) 23° a 4’57″4.

Nella 10 km femminile in piedi a vincere l’oro è l’americana Sydney Peterson (LW9), che in 29’49″2 beffa per soli 2″6 la norvegese Vilde Nilsen (LW4), che sognava un secondo oro. Bronzo per la canadese Brittany Hudak (LW8) a 2’11″8. Nessuna italiana al via.

Nella 10 km maschile in piedi , invece, primo oro per la Francia con Karl Tabouret (LW3), che fa fermare il cronometro sul 27’10″7, con un vantaggio di 28″6 sul bielorusso Raman Svirydzenka. Altro bronzo per il Canada, stavolta con Mark Arendz a 54″. Tabouret era già stato campione mondiale sprint nel 2025. 23° e ultimo tra gli arrivati Mattia dal Pastro, con un ritardo di 8’36″6.

Nella 10 km femminile per ipovedenti secondo successo per la russa Anastasiia Bagiian (NS1, guida Sergei Siniakin) che chiude il percorso in 29’39″7. Dietro ci sono, con l’argento, la ceca Simona Bubencikova (NS1, guida David Srutek) a 2’38″4 e, con il bronzo, la tedesca Leonie Maria Walter (guida Christian Krasman) a 6’02”. Nessuna italiana al via.

Infine, nella 10 km maschile per ipovedenti, va a conquistare il metallo più pregiato l’americano Jake Adicoff (NS3, guida Peter Wolter) con il tempo di 28’03″6. Alle sue spalle è argento, a 1’48″7, il finlandese Inkki Inola (NS3, guida Reetu Inkila). La medaglia di bronzo è appannaggio dello svedese Zebastian Modin (NS1, guida Emil Talsi) a 2’04″3. Nessun italiano al via.