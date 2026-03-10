CurlingMilano Cortina 2026Paralimpiadi
Curling: la Norvegia batte l’Italia alle Paralimpiadi. Quarta sconfitta per gli azzurri
Dopo due vittorie consecutive frena la squadra mista italiana di curling, attualmente impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla Norvegia per 3-9, complice soprattutto una prima fase di gara contratta.
I nordici infatti in possesso del martello hanno prima marcato due punti, per poi rubare una mano da tre nel secondo end e concedere un solo sigillo ai nostri ragazzi nel terzo, avanzando ancora di tre unità nella quarta ripresa dando un chiaro indirizzo al match.
Sotto 8-2, la compagine formata da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra nel ruolo di riserva è stata chiamata ad una rimonta purtroppo non andata in porto. Nonostante altri due timbri siglati al quinto, al sesto arriva una mano nulla, preludio del punto del 9-3 che mette nei guai l’Italia la quale, considerata la situazione, decide di chiudere la partita in anticipo.
La Nazionale italiana al momento occupa la sesta posizione del Round Robin con due successi e quattro sconfitte. Domani, mercoledì 11 marzo, è prevista la sfida con la Svezia.