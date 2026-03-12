Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientro

È iniziata nel migliore dei modi la stagione sul campo per l’Italia del beach volley, presente con una sola coppia nel World Tour. Claudia Scampoli e Giada Bianchi, tra le poche azzurre rimaste indenni – almeno sul piano agonistico – dalla serie di infortuni che ha colpito la Nazionale nell’ultimo mese, hanno inaugurato il loro cammino con due vittorie in altrettante partite nel girone dell’Elite 16 di João Pessoa, in Brasile. Un risultato tutt’altro che scontato. Anche le due giocatrici italiane hanno dovuto gestire alcuni problemi fisici nei giorni precedenti al torneo, ma sono riuscite a recuperarli in tempo e a presentarsi in campo pronte e competitive sulla sabbia brasiliana.

L’esordio è stato più complicato del previsto, ma si è concluso con una vittoria per 2-0 contro la coppia brasiliana formata da Thainara e Verena, al debutto nel circuito mondiale. Il primo set è stato rocambolesco: Scampoli e Bianchi sono partite bene portandosi sul 13-10, ma hanno subito un parziale di 0-5 che le ha fatte scivolare sotto 16-18. Nel finale però le azzurre hanno ritrovato lucidità e qualità, ribaltando la situazione e chiudendo ai vantaggi 22-20. Il secondo parziale è stato molto più lineare. Le italiane hanno preso subito il comando delle operazioni con un avvio deciso (5-1) e hanno gestito con sicurezza il vantaggio, mantenendo le avversarie sempre a distanza fino al 21-13 conclusivo.

Nel secondo match della giornata è arrivato un altro successo, ancora per 2-0, contro la coppia danese Bisgaard/Høg, al termine di una sfida molto combattuta. Nel primo set le azzurre si sono trovate in difficoltà sul 6-11, ma hanno reagito con carattere rimontando fino al 12-12. Da quel momento è iniziato un set equilibrato e ricco di scambi, deciso ancora una volta ai vantaggi con Scampoli/Bianchi vittoriose 24-22. La storia si è ripetuta anche nel secondo parziale, con le italiane inizialmente sotto 2-5 e poi 10-14. Ancora una volta però la coppia azzurra ha mostrato grande solidità mentale, riuscendo a recuperare lo svantaggio e a imporsi di nuovo ai vantaggi per 22-20, chiudendo così il match.

Domani alle 16.00 ora italiana Scampoli e Bianchi si giocheranno il primo posto nel girone contro le statunitensi Cruz/Brasher. In palio c’è l’accesso diretto agli ottavi di finale: con una vittoria le azzurre salterebbero il primo turno a eliminazione diretta, mentre in caso di sconfitta dovranno passare dai sedicesimi.

Dal Brasile arrivano anche altre notizie che stanno facendo discutere il circuito. La brasiliana Carol è stata sospesa ed esclusa dal torneo per la vicenda legata al caso doping che l’ha coinvolta nei mesi scorsi, in attesa della decisione definitiva della Federazione. Alcuni media brasiliani hanno ipotizzato un collegamento con le sue posizioni politiche contro l’ex presidente Bolsonaro, ma la questione sarebbe legata esclusivamente al procedimento disciplinare in corso. La speranza è che il verdetto arrivi presto, permettendo alla giocatrice di chiarire la propria posizione e tornare in campo.

Intanto in Italia arrivano segnali incoraggianti dal fronte degli infortunati. Samuele Cottafava, fermo nelle scorse settimane per un problema ai muscoli addominali, è tornato ad allenarsi. L’azzurro ha ripreso il lavoro insieme a Gianluca Dal Corso sotto la guida di Paolo Nicolai e, se non ci saranno ricadute, dovrebbe essere al via nel torneo di Nayarit a fine mese, evitando così uno stop più lungo. Sta per tornare al lavoro anche Valentina Gottardi, alle prese con un’infiammazione alla spalla. L’azzurra, che fa coppia con Reka Orsi Toth, potrebbe rientrare già nelle prossime settimane negli Elite 16 brasiliani, ma una decisione definitiva verrà presa solo nei prossimi giorni.

Infine si ricompone una delle coppie più titolate del beach volley italiano. Enrico Rossi, uscito dal gruppo della Nazionale, tornerà a giocare insieme a Marco Caminati. Il duo romagnolo ha conquistato il titolo nel campionato italiano 2018 e vanta anche un successo nel World Tour. Con ogni probabilità i due prenderanno parte al campionato italiano e ad alcune tappe Future del circuito mondiale, riportando in campo una delle coppie più esperte e vincenti del movimento azzurro.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni: Gabriel/Johann BRA [15] – Krattiger/Dillier SUI [2] 0-2 (21-23, 15-21)

Sagstetter J./Sagstetter B. GER [7] – Bedritis/Rinkevics LAT [10] 0-2 (19-21, 21-23)

Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [11] – Friedli/Jordan SUI [6] 2-0 (21-13, 21-11)

Crabb Tr./Harrison USA [3] – Matos/Pérez ESP [14] 2-0 (21-15, 21-14)

Henrique/Manaus BRA [13] – Adelmo/Mateus BRA [4] 1-2 (21-15, 16-21, 14-16)

Vinicius/Heitor BRA [5] – Caldwell/La Bouliere USA [12] 0-2 (21-23, 10-21)

Kantor/Lejawa POL [9] – Just/Wüst GER [8] 0-2 (14-21, 16-21)

Gironi. Pool A

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [12] – Schachter/Pickett CAN [13] 1-2 (18-21, 21-16, 5-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Schachter/Pickett CAN [13] 2-0 (21-16, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [12] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [24] [Q] 0-2 (20-22, 15-21)

13-Mar 16:00 Schachter/Pickett CAN [13] – Sagstetter J./Sagstetter B. GER [24] [Q]

13-Mar 16:00 Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Pedrosa/Campos POR [12]

Pool B

Hölting Nilsson/Andersson E. SWE [2] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Crabb/Benesh USA [11] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Hölting Nilsson/Andersson E. SWE [2] – Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Crabb/Benesh USA [11] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q] 2-0 (21-9, 21-18)

13-Mar 13:00 Carracher/Nicolaidis AUS [14] [Q] – Vinicius/Heitor BRA [23] [Q]

13-Mar 14:00 Hölting Nilsson/Andersson E. SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11]

Pool C

Åhman/Hellvig SWE [3] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q] 2-0 (21-8, 21-15)

George/Saymon BRA [10] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q] 1-2 (13-21, 21-15, 14-16)

12-Mar 20:00 Åhman/Hellvig SWE [3] – Waller/Pristauz AUT [15] [Q]

12-Mar 20:00 George/Saymon BRA [10] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q]

13-Mar 17:00 Waller/Pristauz AUT [15] [Q] – Caldwell/La Bouliere USA [22] [Q]

13-Mar 17:00 Åhman/Hellvig SWE [3] – George/Saymon BRA [10]

Pool D

Daubas/Aye C. FRA [4] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Arthur/Adrielson BRA [16] 2-0 (21-19, 21-14)

Daubas/Aye C. FRA [4] – Arthur/Adrielson BRA [16] 2-1 (22-24, 21-8, 15-9)

Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

13-Mar 13:00 Arthur/Adrielson BRA [16] – Bedritis/Rinkevics LAT [21] [Q]

13-Mar 13:00 Daubas/Aye C. FRA [4] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [9]

Pool E

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Just/Wüst GER [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-8)

Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-6)

12-Mar 19:00 Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Adelmo/Mateus BRA [17] [Q]

12-Mar 19:00 Krattiger/Dillier SUI [8] [Q] – Just/Wüst GER [20] [Q]

13-Mar 14:00 Adelmo/Mateus BRA [17] [Q] – Just/Wüst GER [20] [Q]

13-Mar 14:00 Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Krattiger/Dillier SUI [8] [Q]

Pool F

Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q] 1-2 (21-19, 18-21, 11-15)

Evans/Budinger USA [7] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] 1-2 (21-15, 19-21, 7-15)

12-Mar 19:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q]

12-Mar 20:00 Evans/Budinger USA [7] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q]

13-Mar 16:00 Crabb Tr./Harrison USA [18] [Q] – Vitor Felipe/Felipe Alves BRA [19] [Q]

13-Mar 17:00 Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [6] [Q] – Evans/Budinger USA [7]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni: Glagau/Thorup CAN [15] – Ievute/Kliokmanaite LTU [2] 0-2 (16-21, 18-21)

Michelle/Corrales PAR [7] – Sunniva/Pavlova NOR [10] 2-0 (21-17, 21-19)

Andressa/Tainá BRA [11] – Bukovec/Monkhouse CAN [6] 0-2 (15-21, 21-23)

van Driel/Konink NED [3] – Tan/Svenssohn USA [14] 1-2 (14-21, 21-16, 12-15)

Dvorníková/Kleiblova CZE [13] – Carol Horta/Elize Maia BRA [4] 1-2 (11-21, 21-16, 12-15)

Hegeile/Vitoria BRA [5] – Bisgaard/Høg DEN [12] 0-2 (19-21, 18-21)

Savvy/Newberry USA [9] – Villám/Kun HUN [8] 2-1 (20-22, 21-9, 16-14)

Vieira/Chamereau FRA [1] – Manu/Geovania BRA [16] 2-0 (21-15, 21-18)

Gironi. Pool A

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Paul/Kunst GER [12] – Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] 2-1 (21-14, 19-21, 15-9)

Paul/Kunst GER [12] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-17)

13-Mar 11:00 Van Winkle/Phillips USA [13] [Q] – Tan/Svenssohn USA [24] [Q]

13-Mar 11:00 Ana Patrícia/Duda BRA [1] – Paul/Kunst GER [12]

Pool B

Cruz/Brasher USA [2] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Verena/Thainara BRA [14] 2-0 (22-20, 21-13)

Cruz/Brasher USA [2] – Verena/Thainara BRA [14] 2-1 (19-21, 22-20, 15-11)

Scampoli/Bianchi ITA [11] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q] 2-0 (24-22, 22-20)

13-Mar 12:00 Verena/Thainara BRA [14] – Bisgaard/Høg DEN [23] [Q]

13-Mar 12:00 Cruz/Brasher USA [2] – Scampoli/Bianchi ITA [11]

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Savvy/Newberry USA [22] [Q] 1-2 (18-21, 22-20, 10-15)

Ferch/Van Gunst USA [10] – Kyce/Simonetti BRA [15] 2-1 (21-14, 16-21, 15-11)

Tina/Anastasija LAT [3] – Kyce/Simonetti BRA [15] 2-0 (21-13, 22-20)

Ferch/Van Gunst USA [10] – Savvy/Newberry USA [22] [Q] 0-2 (14-21, 13-21)

13-Mar 10:00 Kyce/Simonetti BRA [15] – Savvy/Newberry USA [22] [Q]

13-Mar 10:00 Tina/Anastasija LAT [3] – Ferch/Van Gunst USA [10]

Pool D

Kraft/Cheng USA [4] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Taiana Lima/Talita BRA [9] – Harward/Hodel USA [16] [Q] 2-1 (21-16, 13-21, 15-13)

Kraft/Cheng USA [4] – Harward/Hodel USA [16] [Q] 2-0 (21-19, 21-11)

Taiana Lima/Talita BRA [9] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q] 0-2 (17-21, 18-21)

13-Mar 09:00 Harward/Hodel USA [16] [Q] – Michelle/Corrales PAR [21] [Q]

13-Mar 09:00 Kraft/Cheng USA [4] – Taiana Lima/Talita BRA [9]

Pool E

Thamela/Victoria BRA [5] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-13)

Kylie/Maixnerova CZE [8] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 1-2 (21-18, 19-21, 7-15)

Thamela/Victoria BRA [5] – Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] 1-2 (21-9, 11-21, 10-15)

Kylie/Maixnerova CZE [8] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q] 1-2 (21-12, 18-21, 10-15)

13-Mar 09:00 Vieira/Chamereau FRA [17] [Q] – Bukovec/Monkhouse CAN [20] [Q]

13-Mar 10:00 Thamela/Victoria BRA [5] – Kylie/Maixnerova CZE [8]

Pool F

Müller/Tillmann GER [6] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11)

Stam/Schoon NED [7] – Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Müller/Tillmann GER [6] – Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] 1-2 (18-21, 21-18, 8-15)

Stam/Schoon NED [7] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

13-Mar 11:00 Ievute/Kliokmanaite LTU [18] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [19] [Q]

13-Mar 12:00 Müller/Tillmann GER [6] – Stam/Schoon NED [7]