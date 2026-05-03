Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano il titolo nell’Elite 16 di Brasilia: trionfano Carol/Rebecca

Si ferma in finale, contro le padrone di casa Carol/Rebecca, la corsa della coppia azzurra Orsi Toth/Gottardi, che chiude così al secondo posto il primo torneo della stagione, l’Elite 16 di Brasilia. Per la coppia italiana si tratta del secondo miglior risultato dopo la vittoria ottenuta nell’Elite 16 di Amburgo lo scorso anno.

Un pizzico di rammarico per le azzurre c’è perché, a differenza dei turni precedenti, contro le brasiliane la coppia italiana non è riuscita ad esprimersi sui suoi livelli standard, lasciando via libera soprattutto nel primo set alle padrone di casa. Nel primo parziale qualche errore di troppo di Gottardi/Orsi Toth lancia le verde-oro che si portano sul 5-2 e aumentano progressivamente il vantaggio fino al 21-14 conclusivo.

Molto più equilibrio nel secondo set, con le italiane che tengono la scia delle rivali ma non riescono a mettere il naso avanti nel punteggio. Le brasiliane guadagnano un piccolo vantaggio nella parte iniziale e lo difendono con un efficace cambio palla fino alla volata finale che le premia con il punteggio di 21-18. Per la coppia sudamericana si tratta della quarta vittoria in carriera nel circuito mondiale: per Rebecca è l’ottavo torneo vinto, mentre per Carol il successo numero 16.

La finale per il terzo posto ha visto la vittoria delle statunitensi Savvy/Newberry, che si sono imposte 2-0 (21-15, 21-19) contro le lettoni Tina/Anastasija.

In campo maschile la vittoria è andata agli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, che hanno conquistato il primo successo stagionale (dopo il secondo posto di Saquarema) e il settimo in carriera, battendo in finale 2-0 (21-16, 21-15) i polacchi Łosiak/Bryl. Terzo gradino del podio per i lettoni Plavins/Fokerots, che hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-16) i francesi Rotar/Gauthier-Rat.

Così le semifinali: Łosiak/Bryl POL [9] – Plavins/Fokerots LAT [4] 2-0 (21-16, 21-10), Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Hölting Nilsson/Andersson SWE [2] 1-2 (21-19, 17-21, 10-15).