Orsi Toth-Gottardi, esordio stagionale da urlo: è semifinale all’Elite 16 di Brasilia

Esordio stagionale col botto per Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, che si confermano nell’elite del beach volley mondiale conquistando una fantastica semifinale nel torneo Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana ha sconfitto le due coppie svizzere di punta per centrare l’accesso nella top four e oggi affronterà le campionesse mondiali Tina/Anastasija per provare a raggiungere la finale del torneo brasiliano.

Negli ottavi di finale le azzurre hanno affrontato e battuto in tre set le elvetiche Zoe e Anouk Vergè-Deprè al termine di un match molto combattuto. Nel primo set, avanti 10-7, le italiane hanno subito un break di 1-7 e si sono trovate a rincorrere (11-14). La coppia svizzera ha gestito bene il vantaggio ed ha vinto 21-17. Nel secondo parziale Gottardi/Orsi Toth sono scattate avanti 12-7, ma sono state raggiunte sul 16 pari. Grande equilibrio nella parte finale del set, con un match point annullato alle elvetiche e, al quarto tentativo, il successo delle azzurre con il punteggio di 24-22.

Nel tie-break, sotto 5-8, le azzurre hanno piazzato un parziale di 6-0 che le ha lanciate sull’11-8 e ha aperto la strada per la vittoria netta con il punteggio di 15-9, che ha spalancato le porte dei quarti di finale contro l’altra coppia svizzera Brunner/Huberli, arresasi in due set.

Nel primo parziale la coppia italiana ha provato la fuga sul 7-3, ma è stata raggiunta sul 7 pari; il secondo tentativo è stato quello decisivo sul 14-9, con Gottardi e Orsi Toth brave a gestire il vantaggio fino al 21-14 conclusivo. Nel secondo set le svizzere si sono portate avanti 8-12, ma sono state riagganciate a quota 14 dalle azzurre. Finale punto a punto con la coppia italiana che ha annullato un set point alle rivali e, con un break di 3-0, ha chiuso 23-21.

Oggi la sfida con le campionesse del mondo lettoni Tina/Anastasija: un solo precedente tra le due coppie, alle Finals di Doha 2024, con successo delle lettoni in rimonta 2-1 al termine di un match molto combattuto.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Tina/Anastasija LAT [2] – Thamela/Victoria BRA [5] 2-0 (22-20, 21-18)

Klinger D./Klinger R. AUT [20] [Q] – Sandra/Anna GER [9] 1-2 (16-21, 21-18, 11-15)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Anouk/Zoé SUI [12] 2-1 (17-21, 24-22, 15-9)

Quiggle/Loreen USA [14] [Q] – Brunner/Hüberli SUI [6] 0-2 (13-21, 16-21)

Savvy/Newberry USA [19] [Q] – Ana Patrícia/Duda BRA [4] 2-1 (17-21, 21-16, 15-13)

Kraft/Cheng USA [8] – Stam/Schoon NED [7] 0-2 (14-21, 17-21)

Mäder/Kernen SUI [13] – Taiana Lima/Talita BRA [10] 2-0 (21-14, 21-10)

Carol/Rebecca BRA [1] – Vieira/Chamereau FRA [21] [Q] 2-1 (25-23, 20-22, 15-6)

Quarti di finale: Sandra/Anna GER [9] – Tina/Anastasija LAT [2] 1-2 (21-23, 21-19, 8-15)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3] – Brunner/Hüberli SUI [6] 2-0 (21-14, 23-21)

Stam/Schoon NED [7] – Savvy/Newberry USA [19] [Q] LIVE (11-13)

Carol/Rebecca BRA [1] – Mäder/Kernen SUI [13] LIVE (9-8)

Semifinale: Tina/Anastasija LAT [2] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [3]

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Crabb/Benesh USA [11] 2-1 (21-17, 17-21, 15-10)

Schalk/Shaw USA [15] – Plavins/Fokerots LAT [4] 0-2 (14-21, 18-21)

Daubas/Aye, C. FRA [3] – Andre/Renato BRA [6] 2-0 (21-13, 21-18)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Chouikh/Genevieve-Gardoque FRA [12] 2-0 (21-16, 22-20)

Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] 2-0 (21-15, 21-17)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Arthur/Adrielson BRA [20] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-11)

Åhman/Hellvig SWE [1] – Luini/Immers NED [19] [Q] 1-2 (21-11, 15-21, 13-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] – Łosiak/Bryl POL [9] 0-2 (16-21, 15-21)

Quarti di finale: Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Plavins/Fokerots LAT [4] 0-2 (17-21, 11-21)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Daubas/Aye, C. FRA [3] 2-1 (14-21, 21-19, 15-9)

Luini/Immers NED [19] [Q] – Łosiak/Bryl POL [9] 0-2 (18-21, 14-21)

Hammarberg/Berger T. AUT [7] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] 0-2 (13-21, 15-21)