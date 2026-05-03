Capolavoro azzurro: Gottardi/Orsi Toth travolgono le campionesse del mondo, è finale a Brasilia!

Una impresa che lancia Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth in una nuova dimensione. La coppia italiana, infatti, ha conquistato la finale dell’Elite 16 di Brasilia al debutto stagionale battendo in semifinale in modo netto e indiscutibile nientemeno che le campionesse del mondo lettoni Tina/Anastasija. In finale le azzurre se la vedranno con la coppia padrona di casa composta da Carol e Rebecca.

Le azzurre hanno subito messo in chiaro le cose portandosi sul 10-6 nel primo set, poi un altro break di 5-0 ha permesso alla coppia azzurra di allungare ulteriormente sul 15-8 e di chiudere così il discorso del primo set, vinto con un secco 21-13.

Nel secondo set il desiderio di riscatto delle lettoni è stato spento sul nascere dalla coppia italiana che è scattata avanti 5-1 e poi 10-5, fino al 14-6 che di fatto ha indirizzato definitivamente il parziale. Nel finale le lettoni hanno provato ad avvicinarsi, ma le azzurre hanno concesso pochissimo, controllando il match fino al 21-15 senza particolari patemi.

Alle 23.00 ora italiana andrà in scena la finale tra Carol/Rebecca e le azzurre. Le brasiliane hanno superato 2-0 (21-17, 21-18) in semifinale le statunitensi Savvy/Newberry e affrontano per la seconda volta le azzurre in carriera: la prima un anno fa, sempre sulla sabbia brasiliana, a Saquarema, nella fase a gironi, con successo delle padrone di casa al tie-break.