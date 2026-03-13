Beach volley Italia: infortuni, qualificazione a Los Angeles 2028 e novità della stagione
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Il beach volley italiano è entrato nel vivo della nuova stagione tra infortuni, qualificazioni olimpiche e nuovi progetti tecnici. Nella puntata di oggi di Beach Zone si analizzano tutte le principali novità che riguardano il movimento azzurro.
Ospite della trasmissione Luigi Dell’Anna, responsabile tecnico del settore beach volley della Federvolley, che affronta i temi più caldi di questo inizio stagione: dalla situazione degli atleti della Nazionale italiana, colpiti da diversi infortuni, fino al complesso percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.
Durante la puntata si parla anche di:
la stagione internazionale appena iniziata
i quattro tornei Future del Beach Pro Tour in Italia
il ritorno del Club Italia femminile di beach volley
lo sviluppo dei giovani talenti italiani
le prospettive del movimento azzurro nel circuito mondiale
La puntata è condotta da Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, che insieme al responsabile tecnico federale analizzano il presente e il futuro del beach volley italiano.
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