Basket: Italia, i 12 per la sfida di ritorno con la Gran Bretagna. Out Diouf, arriva Ricci

La FIP ha reso noti i 12 elementi del roster azzurro in vista della partita di domani sera a Livorno contro la Gran Bretagna, valevole per le Qualificazioni Mondiali 2027 di basket. Pochi giorni dopo la schiacciante vittoria in trasferta a Newcastle, l’Italia del CT Luca Banchi ha l’occasione di ripetersi davanti al caloroso pubblico del Modigliani Forum per ipotecare il passaggio alla seconda fase del percorso verso la rassegna iridata.

Previste diverse novità rispetto alla sfida d’andata, infatti andranno a referto Diego Flaccadori, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci mentre non sarà disponibile Momo Diouf a causa del perdurare di una preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Resta fuori dai 12 anche l’altro virtussino Francesco Ferrari, che resta comunque aggregato alla squadra (come Diouf), mentre lasciano il raduno azzurro Davide Casarin (per la riacutizzazione della tendinopatia rotulea al ginocchio destro), Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi.

Di seguito le dichiarazioni di coach Banchi alla vigilia del match casalingo con i britannici: “A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno. Ci saranno cambiamenti in organico dettati da scelte tecniche e altri legati a condizioni fisiche. Domani sarà fondamentale mantenere un’alta intensità reagendo ai possibili adeguamenti di organico e tattici della Gran Bretagna. Gestione dei possessi sotto pressione e controllo dei rimbalzi potranno rivelarsi decisivi“.

ROSTER ITALIA BASKET

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia) – Capitano

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Real Madrid – Spagna)

#20 Saliou Niang (2004, 199, Guardia, Virtus Olidata Bologna)

#26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#45 Nicola Akele (1995, 193, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Galatasaray Mct Technic – Turchia)