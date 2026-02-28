Colpaccio Repubblica Dominicana! Sconfitti gli USA (senza NBA) nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027

Non solo in Europa si giocano le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Anche il resto del mondo ha i suoi tornei che portano alla prossima edizione iridata, nell’usuale suddivisione per zone che effettua la FIBA. E, in questo caso, ci occupiamo di quanto accade nelle Americhe, indicate come zona unica dalla federazione internazionale.

Anche se gli USA, in questa fattispecie, non portano giocatori NBA, ha sempre un sapore particolare vedere gli uomini a stelle e strisce sconfitti. Nell’occasione a gioire è la Repubblica Dominicana, che alla Frontwave Arena (casa dei San Diego Clippers, franchigia affiliata dei Los Angeles Clippers, in G League) passa per 79-87. In questo modo ci sono tre squadre a quota 2-1 nel girone A: Messico e le due citate, con il Nicaragua fanalino di coda a 0-3.

Gli States, in questa fattispecie, si affidano soprattutto a giocatori proprio della G League e dintorni. Tra questi spiccano anche James Wiseman, seconda scelta al draft 2020 con i Golden State Warriors e da anni bersagliato dagli infortuni, ed Elfrid Payton, veterano NBA sceso ora in G League agli Austin Spurs. Ma c’è anche Brandon Knight, che dopo una lunga carriera nel gotha del basket è stato visto anche in Europa all’AEK Atene. Proprio ui in questo caso è stato il top scorer con 20 punti.

Non è però bastato di fronte ai cinque uomini in doppia cifra della Repubblica Dominicana, tra cui spiccano i 20 punti con 10 rimbalzi di Jassel Perez, guardia da oltre 11 punti di media ad allacciata di scarpe a Granada, in Liga ACB, e i 14 di Andersson Mejia dei Mexico City Capitanes, squadra di G League che è sita, in modo particolare, appunto a Città del Messico.