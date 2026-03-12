Basket femminile, l’Italia surclassa Porto Rico e parte forte nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

Buonissima la prima per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2026 di basket femminile. Un esordio perfetto per le azzurre, che hanno demolito le padrone di casa di Porto Rico con il punteggio di 78-41. Una vittoria sicuramente pesante per la squadra di coach Capobianco, che fa già un passo importante verso il pass per la rassegna iridata e si presenta al meglio la sfida che si giocherà nella serata italiana (palla a due alle 22.00) contro la Nuova Zelanda, che è stata battuta nettamente dalla Spagna all’esordio.

La miglior marcatrice delle azzurre è stata Costanza Verona, che ha chiuso con 16 punti con 7/8 al tiro. In doppia cifra hanno concluso anche Sara Madera (13), Laura Spreafico (11) e Cecilia Zandalasini (10). Nessuna delle giocatrici di Porto Rico ha raggiunto la doppia cifra e le top scorer sono state Zaida Gonzalez e Jacqueline Benitez con 8 punti.

L’Italia parte subito con il piede sull’acceleratore e Verona scappa via in contropiede ad appoggiare il 6-0 iniziale. Porto Rico prova a scuotersi, ma Keys punisce le padrone di casa con la tripla del +9 (13-4). Con il secondo quartetto le portoricane provano a scuotersi con Gonzalez (17-10), ma il finale di quarto è tutto di marca azzurra. La squadra di Capobianco allunga e la tripla di Madera sulla sirena vale il +14 dopo i primi dieci minuti (28-14).

Anche in avvio di secondo quarto le azzurre continuano a tenere il pieno controllo del match. La squadra di Capobianco gioca molto bene, muove con velocità la palla e la tripla di Verona vale il +17 (39-22). Porto Rico non riesce a trovare contromisure sia in difesa sia in attacco ed è ancora Verona a far male alle padrone di casa dall’arco. All’intervallo l’Italia è comodamente in vantaggio sul +21 (45-24).

Al rientro dalla pausa lunga subito due triple consecutive di Spreafico. Il parziale azzurro diventa diventa di 10-0 con due rubate e due facili appoggi in solitaria di Zandalasini per il +31 (55-24). L’Italia è in pieno controllo ed il risultato permette anche a Capobianco di aumentare le rotazioni, dando minuti a tutte le sue giocatrici. Si entra negli ultimi dieci minuti con le azzurre nettamente in vantaggio per 61-33.

Nell’ultimo quarto i ritmi calano notevolmente, anche perchè la formula di questo torneo non lascia davvero respiro e si gioca praticamente ogni giorno. Capobianco continua a ruotare tutte le azzurre, con l’Italia che deve solo gestire e va a chiudere sul 78-41. Questa sera si replica con la Nuova Zelanda e una nuova vittoria avvicinerebbe davvero sempre di più i Mondiali.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – PORTO RICO 78-41 (28-14, 17-10, 18-9, 17-8)

Italia: Keys 7, Pasa 2, Verona 16, Zandalasini 10, Pan 4, Cubaj 5, Madera 13, Santucci, Fassina 2, Andrè 8, Spreafico 11, Kacerik

Porto Rico: Melendez, Jones 5, De Leon 1, Rosado 2, Gonzalez 8, Roma, Guirantes 2, San Antonio 1, Satterfield 2, Pagan 5, McGee-Stafford 7, Benitez 8