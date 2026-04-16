Basket, Simone Fontecchio potrebbe saltare il doppio impegno dell’Italia a luglio nelle qualificazioni mondiali

A metà aprile è già finita la stagione di Simone Fontecchio e dei suoi Miami Heat, eliminati al primo turno del play-in della Eastern Conference dagli Charlotte Hornets ed estromessi quindi definitivamente dai playoff NBA. Una cocente delusione per la franchigia della Florida e di conseguenza anche per il cestista di riferimento del basket italiano, che può comunque considerarsi abbastanza soddisfatto sul piano personale per il livello di gioco espresso e per il minutaggio.

Il trentenne nativo di Pescara si ritrova adesso nel ruolo di free agent, quindi i prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro nella National Basketball Association. Fontecchio ha già dichiarato pubblicamente che gli piacerebbe restare a Miami, ma scopriremo solamente più avanti le scelte degli Heat e anche le eventuali alternative che avrà a disposizione l’azzurro.

In ogni caso, proprio a causa della sua free agency, l’abruzzese classe 1995 dovrà rinunciare probabilmente al doppio impegno della Nazionale italiana a luglio valevole per la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. L’Italbasket sarà impegnata il 2 luglio in Islanda e tre giorni più tardi (il 5 luglio) in casa contro la Lituania per le ultime due partite del gruppo D, che metteranno in palio punti cruciali per il prosieguo del cammino verso la Coppa del Mondo.

Gli azzurri sono infatti già virtualmente qualificati per la seconda fase, che entrerà nel vivo a partire dalla finestra FIBA prevista dal 27 al 31 agosto. Come riporta Tim Reynolds su X, Fontecchio sembrerebbe più aperto alla possibilità di rappresentare l’Italia proprio in occasione delle due sfide in programma a fine agosto (contro squadre provenienti dal girone C) per poi tornare in America e concentrarsi esclusivamente sulla prossima stagione NBA.