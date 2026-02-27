Gran Bretagna-Italia 57-93 basket, le pagelle degli azzurri: Mannion vola, che esordio di Veronesi

Secondo colpo esterno per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Battuta a Newcastle upon Tyne la Gran Bretagna con quella che, a conti fatti, è una prestazione che conta tantissimo sia per la vittoria in sé che per il fatto di averla ottenuta con un margine di enormi proporzioni. Di seguito le pagelle degli azzurri.

LE PAGELLE DI GRAN BRETAGNA-ITALIA

Amedeo Della Valle, 6,5: Ruolo essenzialmente limitato in questa vittoria almeno per quel che riguarda la parte dell’allungo, ma ovunque chiamato il top scorer di Brescia si rende utile. Serata di livello anche per lui con 3/5 da tre

Marco Spissu, 6: torna dopo una finestra di pausa in azzurro. Per lui serata abbastanza tranquilla, non gli serve tirar fuori gli effetti speciali. La palla, però, la fa girare bene: 6 assist sono la cifra della sua serata.

Nico Mannion, 7,5: come viene utilizzato, come ritrova fiducia dal suo coach, in questo caso Banchi, esplode in tutto ciò che sa fare. 19 punti, 5 assist, 7/7 in lunetta, capacità di far giocare la squadra, iniziative. Questo è il Mannion che conosciamo e che sempre vorremmo poter vedere.

Stefano Tonut, 6: non è la sua partita, ma nei 22 minuti in cui sta in campo ha una funzione quasi da stabilizzatore. 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist, ma in un contesto così positivo va bene anche questo.

Amedeo Tessitori, 6,5: non gioca che 11 minuti, ma la sua presenza è di grande impatto con 9 punti e un 11 di valutazione che, considerato il tempo speso sul parquet, è tanto. Conferma le sue solite qualità.

Saliou Niang, 6,5: c’è qualche lampo importante da parte sua, una linea statistica che dice 9-6-4 e il fatto che in azzurro riesce a dare il meglio di ciò che ha. 14 di valutazione e la conferma di un ruolo importante.

Luigi Suigo, 6,5: i miglioramenti continuano a essere evidentissimi, e sono stati testimoniati dalle grandi performance al Mega tra Partizan e Stella Rossa. Qui dimostra ancor più piglio rispetto all’esordio: ha smaltito l’emozione e si vede.

Davide Casarin, sv: 2’10” alla fine, a giochi già fatti.

Momo Diouf, 6,5: anche per lui bella performance da 10 punti e 6 rimbalzi con tanta presenza. La cosa fondamentale la spiega il tabellino alla voce plus-minus: lui e Mannion in campo significano gap positivo di 26 punti per l’Italia. Che ne ha ottenuti 36.

Giovanni Veronesi, 7,5: bisogna fare tanti, tantissimi complimenti al giocatore di Cremona. Che, è vero, finisce la partita prima per falli, ma intanto è fondamentale nell’inizio che già spacca la partita. A volte ci sono 8 punti che pesano più di altri. Quando si dice la bellezza dell’esordio.

Nicola Akele, 6: 4 punti, questo è vero, ma a rimbalzo c’è eccome ed è uno di quelli con cui l’Italia trova la maggiore dose di equilibrio. Ruolo diverso rispetto a quello di Bologna, ma forse in questa fattispecie più efficace.

John Petrucelli, 6: non deve far molto, ma il discorso è molto simile a quello di Tonut nel senso che non è questo il tipo di partita in cui deve incidere.

Luca Banchi, 7,5: bravissimo a trovare sia le chiavi tattiche giuste che a motivare gli azzurri. Perché è molto quello che passa dal fattore motivazione quando si riesce non solo a spaccare subito la partita, ma a far mantenere la concentrazione.