Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurri in testa con l’Islanda
L’Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93 in trasferta e portandosi in testa alla classifica del girone, salendo a quota 5 con due vittorie ed una sconfitta.
Assieme agli azzurri condivide la prima posizione l’Islanda, autrice di una clamorosa rimonta ai danni della Lituania nell’ultimo quarto, con la vittoria per 86-85, dopo aver iniziato l’ultimo quarto in svantaggio di 14 punti. Lunedì 2 marzo le sfide a campi invertiti.
Lituania e Gran Bretagna seguono la coppia di testa, a loro volta appaiate a quota 4 punti, con una vittoria e due sconfitte: siamo al giro di boa della prima fase, mentre la seconda, a cui avranno accesso le prime tre classificate, inizierà ad agosto e si concluderà a marzo 2027.
QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027
Classifica
Islanda 5 punti (2 vittorie/1 sconfitta)
Italia 5 (2/1)
Lituania 4 (1/2)
Gran Bretagna 4 (1/2)
Risultati e programma
27 novembre 2025
Italia-Islanda 76-81
Gran Bretagna-Lituania 88-89
30 novembre 2025
Lituania-Italia 81-82
Islanda-Gran Bretagna 84-90
27 febbraio 2026
Gran Bretagna-Italia 57-93
Islanda-Lituania 86-85
2 marzo 2026
Italia-Gran Bretagna (Livorno)
Lituania-Islanda (Klaipeda)
2 luglio 2026
Lituania-Gran Bretagna
Islanda-Italia
5 luglio 2026
Gran Bretagna-Islanda
Italia-Lituania
Le date dell’eventuale seconda fase
24 agosto/1° settembre 2026
23 novembre/1° dicembre 2026
22 febbraio/2 marzo 2027