Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. Azzurri in testa con l’Islanda

L’Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93 in trasferta e portandosi in testa alla classifica del girone, salendo a quota 5 con due vittorie ed una sconfitta.

Assieme agli azzurri condivide la prima posizione l’Islanda, autrice di una clamorosa rimonta ai danni della Lituania nell’ultimo quarto, con la vittoria per 86-85, dopo aver iniziato l’ultimo quarto in svantaggio di 14 punti. Lunedì 2 marzo le sfide a campi invertiti.

Lituania e Gran Bretagna seguono la coppia di testa, a loro volta appaiate a quota 4 punti, con una vittoria e due sconfitte: siamo al giro di boa della prima fase, mentre la seconda, a cui avranno accesso le prime tre classificate, inizierà ad agosto e si concluderà a marzo 2027.

QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027

Classifica

Islanda 5 punti (2 vittorie/1 sconfitta)

Italia 5 (2/1)

Lituania 4 (1/2)

Gran Bretagna 4 (1/2)

Risultati e programma

27 novembre 2025

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

30 novembre 2025

Lituania-Italia 81-82

Islanda-Gran Bretagna 84-90

27 febbraio 2026

Gran Bretagna-Italia 57-93

Islanda-Lituania 86-85

2 marzo 2026

Italia-Gran Bretagna (Livorno)

Lituania-Islanda (Klaipeda)

2 luglio 2026

Lituania-Gran Bretagna

Islanda-Italia

5 luglio 2026

Gran Bretagna-Islanda

Italia-Lituania

Le date dell’eventuale seconda fase

24 agosto/1° settembre 2026

23 novembre/1° dicembre 2026

22 febbraio/2 marzo 2027