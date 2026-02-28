Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria dell’Italia in Gran Bretagna di ieri, le due squadre si ritroveranno nel quarto incontro della prima fase di qualificazioni ai Mondiali 2027 lunedì alle 19:30 in quel di Livorno. Sarà una sfida con qualche cambiamento rispetto a Newcastle upon Tyne.

Sarà, del resto, il giorno in cui i britannici ritroveranno un pezzo fondamentale di playmaking, vale a dire Quinn Ellis, ma dall’Olimpia Milano anche l’Italia potrà riavere Pippo Ricci. Si ricomincia dal 57-93 ottenuto oltremanica e un 3-1 significherebbe quasi garanzia della seconda fase per gli azzurri, che hanno mostrato il loro maggior valore e mantenuto le distanze che già si erano viste agli Europei del 2022. Particolare la scelta delle 19:30 come orario, raramente vista in incontri azzurri di tale caratura con sede in Italia.

Il match tra Italia e Gran Bretagna si giocherà lunedì 2 marzo alle ore 19:30. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 BASKET

Lunedì 2 marzo

Ore 19:30 Italia-Gran Bretagna a Livorno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport