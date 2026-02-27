Qualificazioni Mondiali 2027, l’Italia sommerge la Gran Bretagna a domicilio

Serata perfetta per l’Italbasket! Straordinaria prestazione della Nazionale di Luca Banchi, che domina in casa della Gran Bretagna per 93-57 nella terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Una vittoria importantissima per gli azzurri nella corsa alla seconda fase e lunedì sera si ripete la sfida in quel di Livorno. Una partita mai in discussione con l’Italia che ha passeggiato già a fine primo quarto, chiudendo sul +18.

Il miglior marcatore dell’Italia è Nico Mannion con 19 punti ed in doppia cifra chiudono anche Amedeo Della Valle (11) e Momo Diouf (10). Gli azzurri vanno tutti a referto, sicuramente da segnalare l’esordio di Giovanni Veronesi con 8 punti. Per la Gran Bretagna il migliore è Carl Wheatle con 10 punti.

Avvio spumeggiante degli azzurri con Veronesi che bagna il suo esordio con cinque punti consecutivi. Le triple di Mannion e Tonut fanno toccare all’Italia la doppia cifra di vantaggio (5-16). L’Italia non si ferma più e la schiacciata di Diouf vale il +15 (5-20). La squadra di Banchi gioca davvero benissimo e continua a dominare. Gli ultimi squilli del quarto sono di Petrucelli e Mannion, con l’Italia che chiude avanti alla prima sirena sul +18 (14-32).

La Gran Bretagna cerca di reagire con Wheatle, ma nuovamente Diouf lavora benissimo sotto i tabelloni e gli azzurri toccano il +20 (19-39). La difesa azzurra continua a tenere altissima l’intensità e subisce solamente 13 punti nel secondo quarto, con l’Italia che è in pienissimo controllo alla pausa lunga sul 51-27.

Al rientro dall’intervallo il copione della partita non cambia e la tripla di Mannion vale il +25 (30-55). Yeboah prova a scuotere la Gran Bretagna ed obbliga Banchi al timeout. Il buon momento dei padroni di casa prosegue e Belo mette anche la tripla del -14 (46-60). Il finale di quarto, però, è tutto di marca azzurra con Suigo e Della Valle, che firmano il +19 (46-65).

Il parziale dell’Italia prosegue anche ad inizio ultimo quarto e arriva sul 13-0 (46-75). Non c’è davvero partita e gli azzurri devono solo gestire il vantaggio nel finale. Termina 93-57 per l’Italia, che vive una serata strepitosa e festeggia una meravigliosa seconda vittoria in queste qualificazioni.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GRAN BRETAGNA – ITALIA 57-93 (14-32, 13-19, 19-14, 11-28)

Gran Bretagna: Olaseni 6, Adamu 4, Nelson 2, Watson-Gayle, Uduje 2, Belo 4, Yeboah 9, Hesson 5, Wheatle 10, Akin 4, Williams 8, Whelan 3

Italia: Della Valle 11, Spissu 8, Mannion 19, Tonut 4, Tessitori 9, Niang 9, Suigo 6, Casarin, Diouf 10, Veronesi 8, Akele 4, Petrucelli 5