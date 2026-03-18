Badminton, sorteggiati i tabelloni degli Europei: gli avversari degli azzurri

Sono stati sorteggiati tutti i tabelloni degli Europei Individuali 2026 di badminton, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile: sono ben sei gli azzurri impegnati, con l’Italia che sarà rappresentata nel singolare femminile, nel singolare maschile e nel doppio femminile.

Si sono qualificati nel singolare maschile due azzurri, che partiranno entrambi dai 32mi: Giovanni Toti affronterà all’esordio l’inglese Cholan Kayan, mentre Fabio Caponio sfiderà l’israeliano Misha Zilberman. Due rappresentanti azzurre anche nel singolare femminile: nei 32mi Yasmine Hamza incrocerà la slovena Anja Blazina, mentre nei 16mi Gianna Stiglich se la vedrà con l’ucraina Polina Buhrova.

Una coppia azzurra sarà al via del doppio femminile: nei 16mi Martina Corsini ed Emma Piccinin incontreranno le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly. Non ci saranno coppie azzurre al via, invece, né nel doppio maschile né nel doppio misto.

ACCOPPIAMENTI ITALIANI EUROPEI BADMINTON 2026

Singolare maschile

32mi: Fabio Caponio-Misha Zilberman (Israele)

32mi: Giovanni Toti-Cholan Kayan (Inghilterra)

Singolare femminile

32mi: Yasmine Hamza-Anja Blazina (Slovenia)

16mi: Gianna Stiglich-Polina Buhrova (Ucraina)

Doppio femminile

16mi: Martina Corsini/Emma Piccinin-Lisa Curtin/Sian Kelly (Inghilterra)