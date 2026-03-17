L’Italia sogna le Olimpiadi. Si parte dalle pre-qualificazioni, ma i fenomeni del World Baseball Classic non ci saranno

Al termine del World Baseball Classic 2026 sono già note tre delle sei partecipanti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: oltre agli Stati Uniti, Paese ospitante, gli slot destinati al continente panamericano ed assegnati nella manifestazione che si concluderà nella notte italiana, sono stati conquistati da Venezuela e Repubblica Dominicana.

Altri tre slot sono ancora a disposizione: i primi due verranno assegnati al WBSC Premier 12, che si svolgerà a novembre 2027. Si qualificheranno alle Olimpiadi la miglior squadra proveniente dall’Asia, e la miglior formazione proveniente dall’Europa oppure dall’Oceania.

Al Premier 12 del 2027 sono qualificate già le prime 12 squadre del ranking WBSC al 31 dicembre 2025, ovvero Giappone, Cina Taipei, Stati Uniti, Corea del Sud, Venezuela, Messico, Porto Rico, Panama, Paesi Bassi, Cuba, Australia e Repubblica Dominicana.

Dovrà disputare le qualificazioni, invece, l’Italia, che sarà impegnata a Barcellona, dal 9 all’11 ottobre, contro Spagna, Colombia e Germania: le prime due avranno accesso al Premier 12. L’altro girone di qualificazione si terrà in Cina, ed oltre ai padroni di casa ci saranno Cechia, Nicaragua e Gran Bretagna.

L’Italia che prenderà parte alle qualificazioni, però, sarà molto diversa da quella vista al World Baseball Classic 2026, e sarà più simile alla formazione azzurra che si è classificata seconda agli ultimi Europei: i giocatori della MLB solitamente non vengono rilasciati dalle franchigie per questi tornei, quindi l’Italia sarà composta soprattutto, se non esclusivamente, da giocatori di scuola italiana.

Nel caso in cui l’Italia non dovesse staccare il pass al Premier 12, ci sarà un’ultima occasione al torneo finale di qualificazione, che si terrà entro marzo 2028, e che assegnerà l’ultimo pass a disposizione per le Olimpiadi: vi prenderanno parte due squadre qualificate dagli Europei, due asiatiche, un’africana ed un’oceanica.