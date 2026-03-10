Badminton, i qualificati dell’Italia agli Europei: sei azzurri in tabellone a Huelva

Sarà nutrita la delegazione dell’Italia che prenderà parte agli Europei Individuali 2026 di badminton, in programma a Huelva, in Spagna, da lunedì 6 a domenica 12 aprile: sono ben sei gli azzurri che faranno parte dei tabelloni principali della manifestazione.

Si sono qualificati nel singolare maschile, infatti, sia Giovanni Toti (numero 20 del seeding) che Fabio Caponio (numero 21), mentre nel singolare femminile staccano il pass sia Yasmine Hamza (testa di serie numero 18), che Gianna Stiglich (numero 31).

L’Italia sarà rappresentata in tre dei cinque tornei previsti: nel doppio femminile si qualificano, infatti, Martina Corsini ed Emma Piccinin, numero 17 del tabellone. Non ci saranno azzurri al via, invece, né nel doppio maschile né nel doppio misto.

I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI BADMINTON

Singolare maschile: Fabio Caponio e Giovanni Toti.

Singolare femminile: Yasmine Hamza e Gianna Stiglich.

Doppio femminile: Martina Corsini/Emma Piccinin.