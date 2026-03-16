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EditorialiOlimpiadi

Il medagliere storico delle Olimpiadi di tutti i tempi: Italia settima! Norvegia spaventosa per rapporto di abitanti

Pubblicato

18 minuti fa

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Federica Brignone
Federica Brignone / Lapresse

Si chiude un’edizione dei Giochi, estivi o invernali che siano, e si aprono riflessioni, bilanci, calcoli statistici. Anche ad amplissimo respiro. L’archiviazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha permesso l’immediato aggiornamento dei numeri secolari relativi al medagliere complessivo delle Olimpiadi moderne, vale a dire il totale di tutti i metalli conquistati da ogni singola nazione nelle rassegne a Cinque Cerchi estive e invernali, dal 1896 ad oggi. Un megamedagliere all time che non considera nei conteggi le cosiddette Olimpiadi intermedie del 1906, non essendo mai state riconosciute dal CIO, il quale (è importante evidenziarlo) non ha mai pubblicato un suo medagliere storico unificato. Bene, ma chi primeggia in questa prestigiosa e platonica – poiché non ufficiale – classifica? Quali competitors possono vantare il miglior rapporto tra popolazione e podi conquistati? In sostanza, dalla sommatoria delle due manifestazioni multisportive globali più amate, quali nazioni possono essere considerate ad alta e maggiormente eclettica vocazione sportiva, riuscendo a mietere successi a prescindere dalle discipline in ballo? Per rispondere alle suddette domande, non ci resta che snocciolare un po’ di numeri, senza prima però anteporre qualche premessa nonché una breve guida alla lettura corretta dei dati che verranno proposti a voi lettori iper-appassionati di sport olimpici, statistiche e geopolitica. Ovviamente, alcune nazioni presenti nella graduatoria non hanno più, oggi, la stessa denominazione del passato, a causa degli avvenimenti storico-politici che si sono susseguiti nel tempo e le competizioni trascorse nei decenni. Per convenzione e comodità in sede di calcolo, ad esempio, sono state sommate le medaglie ottenute da URSS, Impero Russo, Russia e Squadra Unificata (nome ufficiale in francese: Équipe Unifiée, EUN), che fu il nome usato dalle squadre sportive dell’ex Unione Sovietica nel 1992, ai Giochi invernali di Albertville e ai Giochi estivi di Barcellona. Inoltre, ci sono stati gli atleti di cittadinanza russa partecipanti ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo che non rappresentarono formalmente il loro Paese, bensì il Comitato Olimpico Russo con la sigla ROC (Russian Olympic Committee) e gli Atleti Olimpici dalla Russia che rappresentarono invece la designazione formale degli atleti di nazionalità russa che sono furono autorizzati a competere nei XXIII Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018 esclusivamente sotto la bandiera olimpica. Così come sono state sommate le medaglie ottenute da Germania, Germania Est, Germania Ovest e Squadra Unificata Tedesca che fu la rappresentativa tedesca per tre edizioni dei Giochi Olimpici, da Melbourne 1956 a Tokyo 1964, composta da atleti della Germania Ovest, della Germania Est e – limitatamente all’edizione del 1956 – del Saarland, che nel 1957 sarà riunificato con la Germania Ovest.

2026 (PRIME VENTI POSIZIONI)

 

N.

PAESI PARTECIPANTI

ORI

ARGENTI

BRONZI

TOTALE

1

STATI UNITI D’AMERICA

1231

1012

885

3128

2

RUSSIA, URSS, IMPERO RUSSO, EUN, ROC, ATLETI OLIMPICI DELLA RUSSIA

747

634

626

2007

3

GERMANIA, GERMANIA OVEST, GERMANIA EST, SQUADRA UNIFICATA TEDESCA

621

634

625

1880

4

CINA

330

262

227

819

5

GRAN BRETAGNA*

313

345

361

1019

6

FRANCIA

289

328

360

977

7

ITALIA

281

250

298

829

8

NORVEGIA

231

199

188

618

9

SVEZIA

224

238

247

709

10

GIAPPONE

211

198

233

642

11

AUSTRALIA

191

201

233

625

12

UNGHERIA

189

163

188

540

13

PAESI BASSI

173

168

182

523

14

CANADA

162

196

241

599

15

FINLANDIA

146

151

189

486

16

COREA DEL SUD

145

134

130

409

17

SVIZZERA

123

137

145

405

18

AUSTRIA

98

132

140

370

19

ROMANIA

93

101

124

318

20

CUBA

86

70

88

244

 

*Sono incluse nel computo le medaglie vinte da atleti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (1896-1920) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1924-presente), che hanno entrambi utilizzato il codice GBR.

Ora andiamo ad analizzare il rapporto tra il numero complessivo di podi ottenuti in relazione alla popolazione attuale delle sopra elencate nazioni (FONTE: www.worldometers.info/it/popolazione-mondiale).

 

N.

NAZIONI

POPOLAZIONE ATTUALE

NUMERO DI MEDAGLIE TOTALI

RAPPORTO MEDAGLIE VINTE PER OGNI ABITANTE

1

STATI UNITI D’AMERICA

349.035.494

3128

1 / 111.584

2

RUSSIA, URSS, IMPERO RUSSO, EUN, ROC, ATLETI OLIMPICI DELLA RUSSIA

143.394.458

2007

1 / 71.447

3

GERMANIA, GERMANIA OVEST, GERMANIA EST, SQUADRA UNIFICATA TEDESCA

83.644.258

1880

1 / 44.492

4

CINA

1.412.914.089

819

1 / 1.725.170

5

GRAN BRETAGNA

69.931.528

1019

1 / 68.628

6

FRANCIA

66.746.401

977

1 / 68.318

7

ITALIA

58.926.166

829

1 / 71.081

8

NORVEGIA

5.652.989

618

1 / 9.147

9

SVEZIA

10.701.047

709

1 / 15.093

10

GIAPPONE

122.427.731

642

1 / 190.697

11

AUSTRALIA

27.227.096

625

1 / 43.563

12

UNGHERIA

9.585.818

540

1 / 17.752

13

PAESI BASSI

18.448.775

523

1 / 35.275

14

CANADA

40.467.728

599

1 / 67.559

15

FINLANDIA

5.621.739

486

1 / 11.567

16

COREA DEL SUD

51.600.388

409

1 / 126.162

17

SVIZZERA

9.007.798

405

1 / 22.241

18

AUSTRIA

9.107.266

370

1 / 24.614

19

ROMANIA

18.800.605

318

1 / 59.121

20

CUBA

10.892.659

244

1 / 44.642

Prendendo sempre tali statistiche come una sorta di “convenzioni” legate strettamente al contemporaneo momento storico e demografico, balzano senz’altro agli occhi alcune considerazioni:

– L’assenza in blocco di ben sette delle prime dieci nazioni più popolose del mondo (India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Brasile ed Etiopia) sia nella graduatoria delle medaglie totali sia in quella che mette in evidenza il numero di metalli per abitante. Eppure, Brasile ed Etiopia non possono assolutamente definirsi Paesi senza una dignitosa storia sportiva.

– L’incredibile capacità di uno Stato “minore” come la Norvegia di essere l’ottava forza nel medagliere complessivo all time, nonché la dominatrice assoluta della classifica che considera il rapporto popolazione / titoli ottenuti con la media di una medaglia ogni 9.147 abitanti. Ai limiti dell’incredibile…

– Solo altri due Paesi scandinavi, Finlandia e Svezia, e l’Ungheria riescono a rimanere un tantino nella scia dei formidabili atleti norvegesi, in tal senso.

– La difficoltà da parte di superpotenze quali gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e, in seconda fila, il Giappone di reggere la sfida contro i piccoli Stati nella seconda classifica proposta, dal momento che il numero di abitanti dei tre “squali” per eccellenza dello Sport planetario contano un numero di abitanti a dir poco penalizzante in quell’altra prospettiva.

– Sono invece più o meno allineate sugli stessi numeri nazioni dall’indiscutibile pedigree sportivo come la Germania, l’Australia, i Paesi Bassi (queste tre leggermente in vantaggio sul resto del plotoncino), la Gran Bretagna e la Francia. Qui si parla di tante medaglie olimpiche nei rispettivi forzieri e ottimi rapporti medaglie per numero di abitanti. Chapeau.

E l’Italia? Ci difendiamo alla grande in mezzo ai giganti, anzi, possiamo inserire il Bel Paese a pieno titolo tra le eccellenze mondiali storiche dello Sport, principalmente per numero di medaglie combo (settimo posto complessivo) ed eclettismo, visto che si va a mietere podi pressoché ovunque e a prescindere dalle stagioni. Ma non solo, siccome si sa che la lingua batte sempre dove il dente duole, non andrebbe mai nemmeno dimenticata l’annosa e dannosa “Questione Strutture”.
Tra stadi, palazzetti, edilizia scolastica (palestre), velodromi, piscine, piattaforme, fino ad arrivare alla più attuale impiantistica olimpica invernale, che senza i lavori straordinari per i recenti Giochi nostrani ci avrebbe ancora relegato allo status di nazione arretrata in quanto a opportunità di crescita per i nostri eccezionali atleti e per gli allenatori italiani – troppo spesso messi colpevolmente in secondo piano – e nonostante tutto facciamo registrare una medaglia ogni 71.081 abitanti.
Chiudiamo con una profonda riflessione sulla differenza concreta tra l’essere una nazione dall’elevata cultura sportiva e un popolo dall’innata vocazione sportiva.
L’Italia soffre tantissimo nel riuscire a rimanere aggrappata alla prima categoria, proprio per colpa della carenza cronica di strutture adeguate e per l’assenza quasi totale di una programmazione istituzionale (quindi, obbligatoria) in ambito scolastico, finalizzata allo sviluppo delle capacità psicomotorie di base fin dalla più tenera età e magari accompagnata, coordinata, “pilotata” a livello nazionale fino alla maturazione sportiva vera e propria del giovane atleta.
Al contrario, in quanto a vocazione sportiva, beh, la Storia ci sta confermando che siamo indubbiamente un popolo di Santi, Poeti, Artisti, Navigatori e Atleti vincenti…

 

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