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CAMPIONI DI TUTTO! Dopo le Olimpiadi, la staffetta mista si prende anche l’oro ai Mondiali!
Vinciamo sempre noi! Dopo il capolavoro alle Olimpiadi, arriva anche quello ai Mondiali di short track per la staffetta mista italiana. Campioni olimpici ed ora anche campioni mondiali, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti che trionfa proprio davanti ai padroni di casa del Canada. Medaglia di bronzo per il Belgio, mentre quarta chiude quarta la Corea del Sud, con l’Olanda penalizzata dai giudici.
Subito un brivido in partenza, visto che dopo il via c’è un contatto tra Italia e Corea del Sud, con gli asiatici che non riescono a proseguire. La giuria decide comunque solo di riavviare la procedura di partenza.
Dopo il secondo avvio si accende immediatamente una fantastica battaglia tra Canada ed Italia, mentre alle loro spalle cade l’Olanda ed anche la Corea del Sud rimane attardata. Gli azzurri passano anche al comando, ma poi Dandjinou trova il sorpasso su Nadalini e a quel punto spetta a Sighel e Dubois lanciarsi nella sfida per l’oro.
Sighel prova prima all’esterno, poi a due curve dalla fine riesce a piazzare un clamoroso sorpasso che non lascia più scampo a tutto il Canada. Esplode la gioia degli azzurri dopo aver tagliato il traguardo per quello che è il primo oro di una rassegna iridata che davvero sta confermando l’eccezionale momento dello short track italiano.