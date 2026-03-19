Florian Schieder parte forte nella prima prova di discesa a Kvitfjell. Bene Paris, Franzoni guardingo

Si è alzato il sipario sulle finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prima prova della discesa maschile sulla pista di Kvitfjell è stato lo sloveno Miha Hrobat a firmare il miglior tempo (1’48”34). Alle sue spalle si è piazzato il canadese Cameron Alexander, che ha accusato un ritardo dalla vetta di 14 centesimi.

Subito buone indicazioni per i colori azzurri, visto che al terzo posto si è piazzato Florian Schieder, staccato di 28 centesimi dalla testa della classifica. Quarto posto per l’austriaco Raphael Haaser (+0.44), che ha preceduto il connazionale Daniel Hemetsberger (+0.51). Sesto Dominik Paris (+0.53), che dimostra fin da subito il suo ottimo feeling su una pista in cui ha già vinto svariate volte in passato.

Settimo l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.57) davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.71) e allo svizzero Stefan Rogentin (+0.73). Completa la Top-10 il francese Nils Allegre (+0.86), che ha preceduto di poco Christof Innerhofer (+0.91), che ha terminato undicesimo.

Tredicesimo posto per Mattia Casse (+1.07), mentre non hanno spinto alcuni dei favoriti. Lo svizzero Marco Odermatt è quindicesimo (+1.22), seguito a ruota da Giovanni Franzoni (+1.25). Addirittura l’altro svizzero Franjo Von Allmen ha terminato in ultima posizione oltre i tre secondi di ritardo (+3.10). Poco davanti a lui al 21° posto l’ultimo degli azzurri in gara, Benjamin Jacques Alliod (+1.92).