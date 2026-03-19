Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri, seconda prova discesa Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno nuovamente sei gli azzurri al via della seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 20 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 24 gli atleti in gara, con 8 Paesi rappresentati.

Le partenze saranno tutte ad intervalli di 1’30”: salvo interruzioni, Benjamin Jacques Alliod scatterà col numero 5 alle 10.51.00, Florian Schieder col 6 alle 10.52.30, Dominik Paris con l’8 alle 10.55.30, Giovanni Franzoni col 10 alle 10.58.30, Mattia Casse col 17 alle 11.09.00 e Christof Innerhofer col 22 alle 11.16.30.

Per la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 20 marzo

10.45 Seconda ed ultima prova cronometrata discesa maschile delle Finali – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO FRANZONI, PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni, Benjamin Jacques Alliod scatterà col numero 5 alle 10.51.00, Florian Schieder col 6 alle 10.52.30, Dominik Paris con l’8 alle 10.55.30, Giovanni Franzoni col 10 alle 10.58.30, Mattia Casse col 17 alle 11.09.00 e Christof Innerhofer col 22 alle 11.16.30. Le partenze, infatti, saranno tutte ad intervalli di 1’30”.

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

3 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

4 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

5 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

10 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

24 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol