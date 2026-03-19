Laura Pirovano si mette davanti ad Aicher nella prima prova di discesa a Lillehammer. Goggia molto indietro

Si apre il duello tra Laura Pirovano ed Emma Aicher in quel di Lillehammer. Oggi sulla pista di Kvitfjell si è svolta la prima prova cronometrata di discesa libera ed il miglior tempo è stato quello dell’americana Breezy Johnson (1’32”08), che ha preceduto di 32 centesimi la padrone di casa Kajsa Vickhoff Lie e di 44 la svizzera Corinne Suter.

Quarto posto per l’americana Jacqueline Wiles (+0.67) davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.75). Sesta posizione per Laura Pirovano (+0.98), che ha perso molto nella prima parte del tracciato. Comunque una buona prova quella della trentina, mentre la sua grande rivale Emma Aicher (+2.12) ha deciso di non spingere e ha chiuso solamente al sedicesimo posto.

Settima posizione per un’ottima Nadia Delago (+1.08) che ha preceduto la francese Romane Miradoli (+1.23) e la sorella Nicol Delago, che ha concluso nona (+1.31). Completa la Top-10 la ceca Ester Ledecka (+1.39).

Quattordicesimo posto per Elena Curtoni (+1.94), mentre non si è presa troppi rischi in questa prima prova Sofia Goggia, visto che la bergamasca ha terminato anche dietro Aicher dopo aver saltato anche una porta (+2.14).