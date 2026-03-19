Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Lillehammer, canali, streaming

Tutto pronto in Norvegia per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sarà un fine settimana dedicato completamente alla velocità sulla pista di Kvitfjell, con sabato in programma le due discese libere, mentre domenica spazio ai superG. Attesa soprattutto in campo femminile, visto che Laura Pirovano e Sofia Goggia hanno la possibilità di conquistare la sfera di cristallo.

In discesa libera Pirovano si presenta con un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher, che inoltre sta lottando con Mikaela Shiffrin per la Coppa del Mondo generale. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. In superG, invece, Sofia Goggia ha un vantaggio più rassicurante, visto che sono 63 i punti tra lei e la neozelandese Alice Robinson. Alla bergamasca dunque basterà arrivare sesta.

In campo maschile, invece, Marco Odermatt ha già timbrato il cartellino in entrambe le specialità. Gli azzurri vogliono chiudere al meglio. Sarà interessante la lotta per il terzo posto in classifica tra Giovanni Franzoni e Dominik Paris; mentre in superG lo stesso Franzoni vuole ottenere un bel risultato per provare a salire sul podio anche in questa classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Lillehammer, valide per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO LILLEHAMMER 2026

Sabato 21 marzo

Ore 10.45 discesa maschile Finali Lillehammer

Ore 12.30 discesa femminile Finali Lillehammer

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 superG femminile Finali Lillehammer

Ore 12.30 superG maschile Finali Lillehammer

COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.