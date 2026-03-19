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Cosa devono fare Goggia e Pirovano per vincere le Coppe del Mondo: i piazzamenti richiesti e le avversarie da guardare
Sono due le italiane che possono conquistare una classifica di specialità alle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: osservate speciali le prove veloci femminili di Kvitfjell (Norvegia), con Laura Pirovano in testa in discesa e Sofia Goggia in vetta nel superG.
Nel superG femminile Sofia Goggia deve guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale parte con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449 punti contro i 386 dell’oceanica. Goggia è padrona del proprio destino: nel caso in cui arrivi tra le prime 6 non dovrà curarsi del piazzamento della neozelandese.
Qualora Goggia, invece, giunga tra il 7° ed il 14° posto, allora l’azzurra dovrà sperare che Robinson non vinca, infine qualora l’azzurra arrivi 15ma o non faccia punti (alle Finali vanno a punti solo le prime 15), allora dovrà sperare che Robinson non arrivi tra le prime due.
SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI SUPERG SE…
- Arriva tra le prime 6
- Arriva tra il 7° ed il 14° posto e Robinson non vince
- Arriva 15ma o non fa punti e Robinson non arriva tra le prime due
LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DI DISCESA SE…
- Arriva tra le prime 2
- Arriva 3a e Aicher non vince
- Arriva tra il 4° e l’8° posto e Aicher non arriva tra le prime 2
- Arriva tra il 9° ed il 12° posto e Aicher non arriva tra le prime 3
- Arriva tra il 13° ed il 14° posto e Aicher non arriva tra le prime 4
- Arriva al 15° posto e Aicher non arriva tra le prime 5
- Non fa punti, Aicher non arriva tra le prime 9, e Weidle-Winkelmann o Huetter non vincono