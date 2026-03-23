Quando partono Vinatzer e Franzoni nel gigante di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno due gli italiani impegnati domani nel gigante maschile di Hafjell, valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista norvegese vedremo in azione tra i pali larghi Alex Vinatzer, unico azzurro qualificato tramite la classifica di specialità (erano invitati i primi 25 della graduatoria), e anche Giovanni Franzoni, iscritto grazie al raggiungimento della soglia dei 500 punti nella WCSL assoluta.

Obiettivo top10 alla portata sulla carta per Vinatzer, che sta attraversando però un periodo abbastanza negativo e non arriva tra i migliori dieci in gigante nel circuito maggiore dal 13 gennaio 2025 (quando fu ottavo a Val d’Isere). Discorso diverso per Franzoni, che si regala di fatto una gara jolly di fine stagione dopo aver terminato nei giorni scorsi il suo impegno principale nella velocità. Ricordiamo che, nell’ambito delle Finali di Coppa del Mondo, vanno a punti solamente i primi 15 al traguardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, quando partono Vinatzer e Franzoni, il palinsesto tv e streaming del gigante maschile di Hafjell alle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE LILLEHAMMER 2026

Martedì 24 marzo

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI AZZURRI NELLA PRIMA MANCHE?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno a intervalli di 1’30”. Prevista una pausa tecnica di 2’15” dopo il 15.

Alex Vinatzer: pettorale 9, ore 9:42.00.

Giovanni Franzoni: pettorale 27, ore 10:10.45.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE MASCHILE LILLEHAMMER 2026

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

10 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

12 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

18 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

24 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

25 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

26 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

27 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol