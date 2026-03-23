Quando partono Della Mea e Trocker nello slalom di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

L’Italia verrà rappresentata da Lara Della Mea e Anna Trocker nello slalom di Hafjell in occasione delle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Le azzurre proveranno a ben figurare tra i pali stretti in Norvegia con l’obiettivo di conquistare un buon piazzamento, ma sarà ovviamente impossibile replicare i magici successi ottenuti nell’ultimo weekend a Kvitfjell da Laura Pirovano in discesa e da Sofia Goggia in superG, conquistando in entrambi i casi anche la Coppa di specialità.

Della Mea ha ricevuto in dote il pettorale 10 e spera di chiudere la miglior stagione della carriera con un exploit, anche se nelle ultime settimane ha fatto un po’ di fatica a tenere il passo delle più forti tra i rapid gates. Nuova esperienza da vivere con entusiasmo e senza alcuna pressione invece per Trocker, che si è qualificata per le Finali del Circo Bianco grazie alla vittoria nei recenti Mondiali juniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, quando partono Della Mea e Trocker, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Hafjell nelle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

Martedì 24 marzo

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile a Hafjell (Norvegia) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO LE AZZURRE NELLA PRIMA MANCHE?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, le atlete partiranno nella prima manche 30″ dopo l’arrivo al traguardo del pettorale precedente fino al 15 e 20″ dopo l’arrivo del pettorale precedente fino al 24. Prevista una pausa tecnica di 2’15” dopo il 15.

Lara Della Mea: pettorale 10, ore 10:42.00 circa.

Anna Trocker: pettorale 24, ore 11:01.00.

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

17 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

18 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

21 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

22 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

24 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon