Sofia Goggia eguaglia un prestigioso record di Federica Brignone

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di superG, imponendosi nell’ultimo appuntamento stagionale sulle nevi di Kvitfjell e chiudendo così i conti nel testa a testa con la neozelandese Alice Robinson. La fuoriclasse bergamasca ha legittimato il trofeo dettando legge nelle Finali disputati nel comprensorio di Lillehammer, dove ha firmato il terzo successo in questa annata agonistica (il 29mo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante) dopo quelli firmati in Val d’Isere a dicembre e a Soldeu tre settimane fa.

La 33enne ha messo le mani sulla Sfera di Cristallo di specialità, alzando al cielo il riconoscimento di superG per la prima volta in carriera dopo il poker siglato in discesa libera (2o18, 2021, 2022, 2023). Sofia Goggia è diventato la seconda italiana a conquistare la Coppa del Mondo di superG, impresa in passato riuscita soltanto a Federica Brignone nel 2022. Oggi la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha eguagliato un prestigioso record della valdostana.

Sofia Goggia ha infatti portato a casa almeno una Coppa del Mondo di discesa e di superG, impresa che alle nostre latitudini era riuscita soltanto alla Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 in gigante e superG. Federica Brignone aveva trionfato in discesa libera lo scorso anno, quando festeggiò anche il globo generale e quello tra le porte larghe. Conto vittorie di tappa: Brignone a quota 37, Goggia a 29, il duello continuerà in futuro.